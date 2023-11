Israël-Hamas : ce que contient l'accord pour la libération d'otages et la trêve à Gaza

Le gouvernement israélien a approuvé tôt ce mercredi l'accord prévoyant la libération de 50 otages aux mains du Hamas en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve dans la bande de Gaza.

La fin de plusieurs semaines de négociations. Ce mercredi 22 novembre, Israël a acté un accord avec le Hamas pour la libération de civils enlevés en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve de quatre jours à Gaza.

Selon les termes de ce pacte, au moins 50 otages - des femmes et des enfants - devraient être libérés, dont trois ressortissants américains.

Paris espère que des Français figureront parmi cette liste.

En contrepartie, Tel-Aviv s'est engagé auprès du groupe islamiste à relâcher pas moins de 150 Palestiniens prisonniers en Israël.

L'accord signé prévoit également une trêve dans la bande de Gaza, premier signe tangible de répit après des semaines de combats.

Cette pause humanitaire doit permettre également l'entrée d'un «plus grand nombre de convois humanitaires et d'aide d'urgence, y compris du carburant».

Le début de ce cessez-le-feu sera annoncé dans les prochaines 24 heures et durera quatre jours, «avec possibilité de prolongation».

Proche du Hamas comme des Etats-Unis, le Qatar apparaît depuis le début des négociations comme un élément indispensable au processus de paix, bien que l'émirat n'entretienne pas de relations diplomatiques officielles avec Israël.

C'est d'ailleurs dans un message publié sur X que le Qatar s'est félicité de l'aboutissement de ces négociations.

The State of Qatar announces that a humanitarian pause has been agreed in Gaza





Doha - 22 November 2023





The State of Qatar announces the success of its joint mediation efforts undertaken with the Arab Republic of Egypt and the United States of America between Israel and the…

— Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) November 22, 2023