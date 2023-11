Israël-Hamas : Elon Musk a annoncé que des revenus publicitaires de X seront reversés aux hôpitaux en Israel et à Gaza

Elon Musk a déclaré, mardi 21 novembre, que des revenus publicitaires du réseau social X (ex-Twitter) seront reversés aux hôpitaux israéliens et à Gaza.

Le milliardaire américain Elon Musk semble changer son fusil d’épaule. Après avoir été accusé d’antisémitisme la semaine dernière, le patron de X a annoncé le 21 novembre sur son propre réseau social que des revenus publicitaires de la plate-forme seront reversés aux hôpitaux en Israël, à l’aide humanitaire de la Croix-Rouge et à Gaza.

X Corp will be donating all revenue from advertising & subscriptions associated with the war in Gaza to hospitals in Israel and the Red Cross/Crescent in Gaza — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2023

Le milliardaire américain a déclaré le don de l’ensemble des «recettes provenant de la publicité et des abonnements liés à la guerre à Gaza aux hôpitaux en Israël,à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge à Gaza», sur X. L'homme n'a toutefois pas précisé sur quelle période les revenus générés seront prélevés pour reverser ces dons.

une aide destinée aux «innoncents»

Interrogé sur l’issue de cet argent, des abonnés craignant qu’il finisse entre les mains du Hamas, Elon Musk a fait savoir qu’il suivra «la manière dont les fonds seront dépensés et transiteront vers la Croix-Rouge et Croissant-Rouge», ajoutant que «de meilleures idées sont les bienvenues».

We will track how funds are spent and go through Red Cross/Crescent.





Better ideas are welcome.





We should care about the innocent regardless of race, creed, religion or anything else. — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2023

Le propriétaire du réseau social a soutenu que l’aide financière sera destinée aux «innocents», toutes races, toutes croyances et toutes religions confondues, en réaction à la situation critique du Proche-Orient, où une majeure partie des hôpitaux ne peut plus fonctionner, les sites étant surchargés, dépourvus d’énergie, d’équipements et de médicaments.

Elon Musk, accusé d'antisémitisme

Récemment, le milliardaire s’était attiré les foudres de la Maison-Blanche, accusé de promouvoir la haine antisémite sur X. Il y a quelques jours, un Américain avait publié un message affirmant «l’existence d’un plan secret mené par la communauté juive pour saboter la majorité blanche dans les pays occidentaux». Ce à quoi Elon Musk a commenté : «Tu dis l’exacte vérité».

Face aux multiples théories du complot et à la désinformation de masse qui circulent sur la plate-forme, le milliardaire accuse le coup d’importantes pertes économiques. Vendredi, la Commission européenne a demandé à ce que les campagnes publicitaires sur X soient suspendues en raison de la «hausse alarmante de la désinformation et des discours de haine sur plusieurs réseaux sociaux ces dernières semaines». Parallèlement, plusieurs grandes marques, dont Apple et Disney, ont fait savoir qu'elles suspendaient leurs campagnes publicitaires sur ce réseau social en perte de vitesse.