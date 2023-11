Boom des maladies respiratoires en Chine : Pékin ne rapporte aucun «pathogène nouveau»

Ce jeudi 23 novembre, l'Organisation mondiale de la santé s'est entretenue avec les autorités chinoises à propos d'une hausse des maladies respiratoires. Pékin ne rapporte aucun «pathogène nouveau».

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a les yeux rivés sur la Chine. Alertée par l'augmentation sensible des maladies respiratoires chez les enfants dans le nord du pays, l'institution a exigé davantage de données de la part de Pékin, qui dit n'avoir détecté aucun «pathogène nouveau ou inhabituel».

Le gouvernement chinois n'a pour l'instant fait aucun commentaire officiel mais l'OMS dit avoir participé ce jeudi 23 novembre à une téléconférence avec le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, l'hôpital pour enfants de Pékin et la Commission nationale de la santé.

Since mid-October 2023, WHO has been monitoring data from Chinese surveillance systems that have been showing an increase in respiratory illness in children in northern China.





Today, WHO held a teleconference with Chinese health authorities in which they provided requested data… pic.twitter.com/lkO22QrelQ

