Voici la photo animalière la plus drôle de l’année 2023, selon les Comedy Wildlife Photography Awards

Le célèbre concours des «Comedy Wildlife Photography Awards», qui récompense chaque année les photos d'animaux sauvages les plus désopilantes, a publié son palmarès 2023. Le grand gagnant est l'Australien Jason Moore, pour son cliché cocasse d'un kangourou en pleine séance d'air guitar.

Le jury des «Comedy Wildlife Photography Awards» a été dévoilé, le 23 novembre, ses lauréats 2023. Créée en 2015 par les photographes britanniques Paul Joynson-Hicks et Tom Sullam, cette compétition mondiale couronne chaque année les photos d'animaux sauvages les plus drôles, tout en poursuivant son objectif de promotion de la conservation de la faune et de la flore sauvage.

Quelque 5.300 images ont été soumises cette année par des photographes amateurs et professionnels de 85 pays. Les photos gagnantes ont été choisies par les juges parmi la quarantaine de finalistes désignés en octobre dernier.

Le vainqueur général du concours est le photographe australien Jason Moore pour son amusante prise de vue intitulée «Air Guitar Roo», qui met en scène un kangourou amateur d'air-guitar.

«Air Guitar Roo» ©Jason MOORE/Comedy Wildlife 2023

«Un jour d'août 2021, je passais devant une bande de kangourous gris qui se nourrissaient dans un pré constellé d'une multitude de jolies fleurs jaune, dans la banlieue de Perth, en Australie. Armé de mon appareil photo, je me suis arrêté et j'ai très vite remarqué ce marsupial adoptant une pose humoristique - à savoir qu'il donnait l'impression de s'adonner à une séance d'air guitar», a confié Jason Moore.

«Peu de gens le savent, mais les kangourous sont en général des animaux assez paisibles et tranquilles voire souvent un peu ennuyeux, pour être honnête. Cependant, lorsque j'ai vu cette femelle prendre la pose en jouant de l'air guitar, cela m'a immédiatement fait sourire et j'ai su que j'avais capturé quelque chose de vraiment unique», a-t-il conclu.

A noter qu'en plus d'avoir été sacrée photo de faune sauvage la plus drôle du concours, cette image de l'Australien a remporté également le prix dans la catégorie «Creatures of the Land».

Le palmarès des «Comedy Wildlife Photography Awards 2023» comprend 6 autres lauréats, dont Jacek Stankiewicz. Le Polonais a reçu le prix Junior (16-18 ans) du concours pour son image de deux verdiers intitulée «Dispute».

«Dispute» ©Jacek STANKIEWICZ/Comedy Wildlife 2023

Mais surtout, cette photo de Jacek Stankiewicz a décroché le prix du public des «Comedy Wildlife Photography Awards». C'est la première fois que cette récompense est remportée par un jeune photographe.

«L'une de nos grandes satisfactions dans ce concours est de voir l'amélioration constante des candidatures, d'année en année, tant du point de vue technique que de l'humour capturé à travers l'objectif photographique. Le prix du public de cette année est comme la cerise sur le gâteau. Le fait qu'un jeune participant remporte ce prix est extrêmement gratifiant pour nous. Nous voulons que davantage de jeunes participent, nous voulons transmettre notre message de conservation et notre amour de la photographie à la jeune génération, et ce résultat prouve que les jeunes photographes ont autant de chances de gagner que n'importe qui d'autre», a affirmé Tom Sullam.