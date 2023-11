Israël-Hamas : 24 otages libérés ce vendredi

24 otages ont été libérés ce vendredi par le Hamas. Selon le Qatar, il s'agit de 13 Israéliens, 10 Thaïlandais et un Philippin.

Des premières libérations qui étaient attendues. 24 otages détenus par le Hamas ont été libérés ce vendredi 24 novembre : il s'agirait de 13 Israéliens, 10 Thaïlandais et d'un Philippin selon le ministère qatari des Affaires étrangères, qui a joué le rôle de médiateur entre Israël et l'organisation armée.

«Parmi les personnes libérées figurent 13 citoyens israéliens, dont certains ont la double nationalité, ainsi que 10 citoyens thaïlandais et un citoyen philippin», a ainsi indiqué sur X Majed Al-Ansari, porte-parole du ministère qatari.

Those released include 13 Israeli citizens, some of whom have dual citizenship, in addition to 10 Thai citizens and a Filipino citizen.

