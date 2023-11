Israël-Hamas : 39 détenus de prisons israéliennes libérés

Conformément à l'accord passé avec le Hamas, Israël a libéré ce vendredi 39 femmes et enfants détenus dans ses prisons. Dans le même temps, 24 otages, parmi lesquels figurent 13 Israéliens, ont retrouvé la liberté.

Dans le cadre de l'accord passé entre Israël et le Hamas, 39 prisonniers palestiniens détenus en Israël ont été libérés ce vendredi, selon le ministère qatari des Affaires étrangères.

Il s'agirait de quinze mineurs et de vingt-quatre femmes, d'après une liste diffusée plus tôt dans la journée par la Commission chargée des prisonniers au sein de l'Autorité palestinienne. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, ils doivent être transférés en Cisjordanie.

We confirm that the ICRC has received 24 civilians that includes a number of civilian women and children, under the humanitarian truce agreement. A number of Thai citizens have also been released, and they are currently on their way out of the Gaza with the ICRC.

