Israël-Hamas : «Ça n'a jamais été un problème d'être un musulman en Israël», explique le maire de la plus grande ville arabe d'Israël

Les équipes de CNEWS se sont rendues à Rahat, la plus grande ville arabe d'Israël, à trente kilomètres de Gaza. La communauté des Bédouins, principalement musulmane, y vit en paix avec les Juifs. Pourtant, depuis le 7 octobre, les habitants se sentent isolés.

Un reportage important. Rahat est la plus grosse ville arabe d'Israël. Elle se situe à 30 kilomètres de la bande de Gaza et est peuplée par une communauté de Bédouins sédentaires. Au cours des attentats du 7 octobre, vingt habitants de cette ville ont été tués par le Hamas. Aujourd'hui, deux d'entre eux sont retenus en otage à Gaza. Toute la population de Rahat est musulmane. Depuis les attentats, les habitants se sentent isolés. Les équipes de CNEWS étaient sur place pour recueillir le témoignage du maire et des habitants de cette ville.

Le maire de Rahat, Ata Abu Madighem, aimerait que son discours de paix soit entendu partout en Israël : «Nous sommes très fiers d'être des musulmans dans ce pays, l'Islam est une religion de paix ici. Être un musulman modéré, c'est aider les autres. Ça n'a jamais été un problème d'être un musulman en Israël», explique-t-il.

C'est l'Islam radical qui l'inquiète le plus, avec les nombreux tirs de roquettes provenant de la bande de Gaza : «Notre problème, c'est la sécurité. C'est plus important que la nourriture chez nous. Le gouvernement israélien nous aide financièrement, notamment pour construire des abris anti-bombardements», assure-t-il aux équipes de CNEWS.

L'économie de rahat s'est effrondrée depuis les attentats

Sur le marché de Rahat, l'ambiance n'est plus au rendez-vous. Beaucoup de magasins ont fermé récemment. L'économie de la ville s'est effondrée depuis les attentats du 7 octobre : «Les Juifs ne veulent plus faire de business avec les Arabes. Moi, j'ai dû licencier deux employés depuis le début du conflit. Vous savez, les roquettes qui explosent ne distinguent pas les Musulmans, des Juifs», raconte, Ahmad Ben Slimane, commerçant à Rahat.

Il y a 300.000 Bédouins en Israël. Cette communauté espère des jours meilleurs et ne veut pas être victime d'amalgames.