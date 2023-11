Soeurs de 2 et 4 ans, femme de 85 ans... Ce que l'on sait des 13 premiers otages israéliens libérés par le Hamas

24 otages ont été libérés ce vendredi par le Hamas. Parmi eux figurent 13 Israéliens dont 4 enfants et 6 femmes âgées.

49 jours après, une partie des otages retenus par le Hamas retrouve la liberté. Ce vendredi 24 novembre, 24 otages ont été libérés par l'organisation armée dans le cadre d'un échange avec Israël.

D'après un document publié par le Bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, 13 noms d'otages israéliens apparaissent dont ceux d'une mère de 34 ans et ses filles de 2 et 4 ans, celui d'une femme de 85 ans, ainsi qu'une famille sur 3 générations.

La liste des 13 otages israéliens libérés

Adina Moshe (72 ans)

Elle avait été enlevée dans le kibboutz Nir Oz. Son mari est mort dans l'attaque du 7 octobre.

Margalit Moses (78 ans)

Margalit Moses avait survécu à un cancer, souffre de diabète et de fibromyalgie.

Daniel Aloni (45 ans) et Emilia Aloni (6 ans)

Mère et fille avaient été enlevées dans le kibboutz Nir Oz alors qu'elles se trouvaient chez la sœur de Daniel, Sharon Aloni-Cunio (qui a été enlevée avec ses jumeaux Emma et Yuli, âgés de 3 ans, et leur père David Cunio).

Keren Munder (54 ans) et Ohad Munder (9 ans)

Ruthy Munder (78 ans)

Doron Katz Asher (34 ans), Aviv Asher Katz (2 ans), Raz Asher Katz (4 ans)

Hanna Peri (79 ans)

Yaffa Adar (85 ans)

Hanna Katzir (77 ans)

Aucun homme israélien n'a été libéré par le Hamas pour l'instant.