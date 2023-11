Israël : ce moment émouvant où un enfant de 9 ans, otage du Hamas, retrouve son papa (vidéo)

Ohad Munder, 9 ans, fait partie des otages israéliens qui ont été libérés ce vendredi par le Hamas en échange de prisonniers palestiniens. Dans une vidéo touchante, on le voit retrouver son père après plusieurs semaines de séparation.

49, c’est le nombre de jours pendant lesquels Ohad Munder, 9 ans, a été séparé de son papa. Ce vendredi, sa mère, sa grand-mère et lui ont été libérés par le Hamas, après avoir été retenus en otages depuis plusieurs semaines.

Dans une vidéo postée sur X par le ministère des Affaires étrangères israélien, on aperçoit Ohad Munder, suivi de sa mère Keren et de sa grand-mère Ruth, courir dans les bras de son père après presque 50 jours de séparation. Un moment émouvant qui a été repris et partagé également par plusieurs médias israéliens sur les réseaux sociaux.

9 year old Ohad sees his father for the first time after being held hostage in Gaza.





We will not stop until every one of the hostages is reunited with their families. pic.twitter.com/XRRxXZ3aH9

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) November 25, 2023