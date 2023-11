Italie : 30 chiens truffiers mystérieusement empoisonnés

Plus de 30 chiens, hautement entraînés pour détecter les précieuses truffes, ont été empoisonnés en Italie dans un contexte où la truffe blanche a vu son prix augmenter drastiquement ces dernières années.

Un véritable massacre. Le week-end du 18 et 19 novembre, des chasseurs ont remarqué que leurs chiens se comportaient étrangement. Quelques minutes plus tard, sept sont morts. 23 autres chiens sont décédés une fois rentrés chez eux. Au total, 30 chiens ont été empoisonnés au centre de l’Italie, entre les régions rurales des Abruzzes et de Molise.

Les chiens ont mangé des boulettes de viande contenant ce que l'on pense être du métaldéhyde et de la strychnine qui étaient stratégiquement cachées là où les chiens les trouveraient, hors de la vue de leurs propriétaires, comme le rapporte CNN.

Ce n’est pas la première fois que des chiens renifleurs sont sacrifiés dans le marché de la chasse aux truffes. Environ 10 chiens truffiers sont tués en moyenne chaque année en Italie, selon des groupes de défense des droits des animaux. Touefois, nombreux décès ne sont pas signalés.

Un marché générant plusieurs millions d'euros

Le commerce des truffes blanches est l’un des secteurs de produits traditionnels les moins réglementés d’Italie. Le réseau de chasseurs de truffes est estimé à plusieurs millions d'euros et certains chasseurs italiens fournissent même certains des restaurants les plus préstigieux du monde.

Ces empoisonnements de chiens truffiers surviennent dans une période où les changements climatiques ont réduit sévèrement les approvisionnements en truffes, poussant les prix encore plus haut.

Un chasseur accompagné d'un chien renifleur expérimenté peut gagner des milliers d’euros par jour pendant la saison des truffes, généralement de septembre à novembre.