Israël-Hamas : «On continue jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire. Rien ne nous arrêtera», déclare Benjamin Netanyahou

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, était ce dimanche, pour la première fois depuis le début du conflit qui oppose son pays au Hamas, en visite sur le territoire palestinien. Il y a déclaré qu’après la trêve, l’offensive de Tsahal se poursuivrait «jusqu'à la victoire» contre l’organisation terroriste.

«On continue jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire. Rien ne nous arrêtera», a déclaré Benjamin Netanyahou à des militaires israéliens. Le Premier ministre israélien était pour la première fois en déplacement sur le territoire palestinien depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas en octobre dernier.

Prime Minister Benjamin Netanyahu visited in the Gaza Strip, where he received security briefings with commanders and soldiers and visited one of the tunnels that has been revealed.





"We are continuing until the end – until victory. Nothing will stop us. Am Yisrael Chai." pic.twitter.com/5hA6DKFG2Y

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 26, 2023