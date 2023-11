Israël-Hamas : quel est le profil des prisonniers palestiniens libérés ?

Dans le cadre de la trêve observée par Israël et le Hamas, 39 prisonniers palestiniens sur les 150 attendus ont été libérés par l'Etat hébreu ce vendredi en échange de 13 otages israéliens.

Vendredi dernier, 39 prisonniers palestiniens ont été libérés dans le cadre de l'accord passé entre Israël et le Hamas. La presse israélienne indique que les détenus avaient été réunis dans la prison de Ofer en Cisjordanie avant d'être remis en liberté et pris en charge par la Croix Rouge. D'après l'ONG palestinienne Le Club des prisonniers, 28 ont été déposés en Cisjordanie et 11 à Jérusalem Est.

Selon une liste diffusée par la Commission chargée des prisonniers au sein de l’Autorité palestinienne, 15 mineurs et 24 femmes ont été relâchés.

Le Hamas a fait savoir qu'au total, 150 prisonniers palestiniens doivent être libérés. «Nous avons posé comme condition que (…) les prisonniers femmes et enfants palestiniens» soient libérés «par ordre d’ancienneté» a déclaré Bassem Naïm, haut cadre du Hamas.

Par ailleurs, l'armée israélienne a, de son côté, diffusé une liste de 300 prisonniers susceptibles d'être remis en liberté.

Parmi eux, 123 adolescents de moins de 18 ans, 144 jeunes d'environ 18 ans ainsi que 33 femmes.

Il a été identifié que 49 de ces prisonniers proviennent du Hamas, 28 du Jihad islamique, 60 du mouvement Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas et 17 du front de libération de la Palestine.