«Méga-tempête» en Russie et en Ukraine occupée : des images impressionnantes, près de 2 millions de personnes sans électricité

Une «méga-tempête» a fait au moins quatre morts et privé d'électricité environ deux millions de personnes en Russie, en Crimée annexée et dans d'autres régions occupées de l'Ukraine, selon les autorités et des médias locaux ce lundi.

Des raffales violentes et des vagues géantes. Les médias russes ont surnommé «tempête du siècle» ou «méga-tempête» les violentes intempéries, en cours depuis dimanche. La tempête a affecté le plus durement la Crimée, la péninsule ukrainienne, le sud de la Russie et les régions partiellement occupées de Donetsk, selon le ministère russe de l’Énergie.

A heavy storm is taking place in Sochi, Russia.





The city is located on the coast of the Black Sea next to Georgia and its territories occupied by Russia pic.twitter.com/AG1hACZLMG

— TVP World (@TVPWorld_com) November 27, 2023