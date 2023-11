RDC : la flambée des cas de variole du singe fait craindre une propagation mondiale

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) est très inquiète de la flambée des cas de Mpox, anciennement variole du singe, en République démocratique du Congo. Les experts mettent en garde sur une potentielle propagation.

La vitesse de son évolution inquiète. Un bulletin d'information lié au virus Mpox - variole du singe - publié par l'Organisation de la Santé (OMS) ce samedi 25 novembre, fait état de flambées épidémiques, particulièrement en République démocratique du Congo.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, le pays a déjà enregistré 581 morts sur près de 12.000 cas. Cela en fait l'épidémie la plus importante que le pays ait jamais connue.

Un risque de propagation redouté

Au total, 21 de 26 provinces congolaises sont touchées. Mais l'OMS met en garde, affirmant que le «risque de propagation du mpox aux pays voisins et dans le monde entier semble important». Pour l'autorité, cette transmission rapide est due notamment au manque d'infrastructures sanitaires.

Malgré les efforts des autorités, le virus a été détecté dans environ 85% du pays. À l'heure actuelle, le taux de mortalité du virus s'élève à 4,6 %.

Les symptômes les plus courants de la variole du singe sont une éruption cutanée ou des lésions, accompagnées de fièvre, de maux de tête, de douleur musculaire, d'une baisse d'énergie et d'un gonflement des ganglions lymphatiques. Des symptômes qui durent généralement entre deux et quatre semaines.