COP28 : le pape annule son voyage à Dubaï

Le pape François ne se rendra finalement pas aux Emirats arabes unis où la COP28 de Dubaï doit s’ouvrir ce jeudi 30 novembre, a-t-on appris du Vatican ce mardi soir. La santé du Saint-Père est fragile.

Le souverain pontife n'est pas en grande forme. Souffrant de «symptômes grippaux», le pape François a décidé, sur les conseils de ses médecins, d'annuler son voyage à Dubaï. Il devait se rendre à la COP28, le sommet des Nations unies sur le climat, dont l'ouverture est prévue ce jeudi.

Le Saint-Père, âgé de 86 ans, a pourtant fait de la protection de l'environnement l'une des pierres angulaires de son pontificat et devait être le premier pontife à assister au sommet de l'ONU depuis le début du processus, en 1995. Mais le corps médical en a décidé autrement.

Dans un communiqué, le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a indiqué que les médecins préféraient être prudents, bien que «l'état de santé général du Saint-Père se soit amélioré, concernant ses symptômes grippaux et son inflammation des voies respiratoires».

Le pape François n'a accepté qu'avec «grand regret» de se plier à cette consigne, selon le porte-parole. Il a exprimé le souhait de participer malgré tout aux discussions à Dubaï et les modalités de cette participation à distance doivent encore être définies.

A Dubaï, le souverain pontife comptait dénoncer l'inaction des pays face au changement climatique et tenter de les persuader de réduire considérablement leurs émissions de gaz à effet de serre.

A la tête d'1,3 milliard de catholiques, dont plus de la moitié vivent dans les pays en développement, il insiste depuis longtemps sur le lien entre changement climatique et pauvreté, déplorant que les plus défavorisés du monde soient ceux qui paient le prix le plus élevé du réchauffement.

Samedi dernier, déjà, le souverain pontife avait été contraint d'annuler ses activités prévues en raison de ce que le Vatican avait qualifié de «légers symptômes grippaux». Un examen de tomodensitométrie (une technique d'imagérie médicale, ndlr) avait toutefois exclu «les risques de complications pulmonaires».

Le pape François avait ainsi pu prononcer la traditionnelle prière de l'Angelus dimanche, mais en restant dans sa résidence et non pas sur la place Saint-Pierre.