Guerre en Ukraine : où en est la situation ?

Un an et demi après le début de l’invasion russe en Ukraine, en février 2022, la contre-offensive ukrainienne, au Sud et à l'Est du pays évolue lentement, avec une situation presque au point mort. Vladimir Poutine propose l'ouverture de négociations de paix.

Le conflit en Ukraine ne tend pas vers une résolution rapide. Il s'agit pourtant de l’intention de Vladimir Poutine, qui a appelé, le 22 novembre dernier, à l’ouverture de discussions avec l’Ukraine en vue d’une paix, à l’occasion d'une réunion virtuelle avec plusieurs dirigeants du G20, dont le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre indien, Narendra Modi.

Face aux critiques répétées de ses homologues sur la violence des actions russes en Ukraine, Vladimir Poutine a déploré le fait que «les actions militaires sont toujours une tragédie. Bien sûr, nous devrions penser à la manière d’y mettre fin. Par ailleurs, la Russie n’a jamais refusé des discussions de paix pour l’Ukraine» a poursuivi le dirigeant russe, qui a précisé que «ce n'était pas la Russie, mais l'Ukraine qui avait quitté le processus de négociations.» En revanche, l'homme fort du Kremlin n’a pas mentionné qu’il avait l’intention de retirer les troupes russes.

La situation sur le terrain est particulièrement complexe pour l’Ukraine. La contre-offensive de l’été n’a pas permis d'importantes percées de l'armée ukrainienne, malgré les importantes livraisons d’armes des États-Unis et de plusieurs pays d’Europe de l’Ouest, dont la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France.

Depuis la fin de l’été, les zones de combat se situent surtout sur les rives ouest et est du fleuve du Dniepr, au sud de l’Ukraine, où l’armée ukrainienne tente de reprendre la région de Kherson, occupée par la Russie depuis mars 2022.

Le front s’étend sur 1.000 kilomètres, de la frontière avec la Crimée jusqu'au nord de l’oblast de Donetsk, devenu une subdivision administrative de la Russie en septembre 2022. Sur toute la longueur du front, les Russes ont installé d’importants moyens militaires, ralentissant considérablement la contre-offensive ukrainienne.

Les Russes s’inquiètent pour l’heure de la capacité de l’Ukraine à se réarmer grâce à l'Occident. De plus, l’arrivée du mauvais temps en mer Noire a obligé les Russes à rapatrier leur flotte dans le port de Sébastopol lundi, limitant ainsi temporairement leurs capacités de frappe.

Pour autant, l’intensité des bombardements russes ne faiblit pas. Samedi matin, Kiev a été la cible de la plus grande attaque par drone depuis le début du conflit. Au total, 75 drones russes ont été abattus par l’aviation ukrainienne le week-end dernier et des centaines de milliers de personnes ont été privées d'électricité du fait des bombardements.

À l'approche de l'hiver, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky a prévenu les Ukrainiens dans un message vidéo que «nous devons […] nous tenir prêts face à la possibilité que l’ennemi n’accroisse le nombre de ses frappes par drone ou par missile sur nos infrastructures.»

D’après un rapport publié la semaine dernière et consulté par le quotidien britannique The Times, les États-Unis et l’Allemagne pousseraient l’Ukraine à entamer des discussions de paix avec la Russie. Une ligne que ni Washington, ni Berlin n'ont encore souhaité confirmer. Les deux gouvernements ont réaffirmé leur détermination à ce que l'Ukraine remporte le conflit contre la Russie et sont déterminés à continuer à livrer des armes aux Ukrainiens.

«Nous sommes concentrés sur l’obtention de conditions pour une paix juste, durable et tenable» a déclaré la mission des États-Unis à l’OTAN sur son compte Twitter officiel, tout en réaffirmant son soutien à l’Ukraine et sa détermination à ce qu’elle remporte le conflit. Pour l’heure, les Ukrainiens n’ont manifesté aucun désir de négocier avec les Russes.

Ukraine has taken back more than half of its territory seized by Russia’s forces since February 2022. In this tough and dynamic battle, Ukraine’s soldiers are fighting bravely every single day, and they continue to inspire the world with their bravery and courage. We will… pic.twitter.com/ELeU4EbVfK

— U.S. Mission to NATO (@USNATO) November 20, 2023