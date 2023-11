Inde : les 41 ouvriers piégés dans un tunnel depuis 17 jours libérés

Bloqués dans un tunnel de l'état de l'Uttarakhand (Inde) depuis dix-sept jours, 41 ouvriers indiens ont été libérés, ce mardi 28 novembre, par les services de secours locaux, ont indiqué les autorités.

Un soulagement pour tout un peuple. Ce mercredi 28 novembre, les secouristes indiens ont réussi à libérer les 41 ouvriers coincés dans un tunnel routier de l'état de l'Uttarakhand et qui s'était effondré le 12 novembre dernier.

«Je suis totalement soulagé et heureux que 41 ouvriers piégés dans l'effondrement du tunnel de Silkyara aient été secourus», a ainsi déclaré le ministre des Transports routiers, Nitin Gadkari.

I am completely relieved and happy as 41 trapped laborers in the Silkyara Tunnel Collapse have been successfully rescued. This was a well-coordinated effort by multiple agencies, marking one of the most significant rescue operations in recent years. Various departments and…

Le ministre a également salué dans son communiqué «des efforts bien coordonnés» ayant permis le succès de «l'une des opérations de sauvetage les plus importantes de ces dernières années» en Inde.

Les hommes secourus étaient drapés de guirlandes de fleurs couleur orange en guise de célébration alors qu'ils étaient accueillis par des représentants de l'Etat, selon des photos gouvernementales.

Des membres des familles des ouvriers qui attendaient sur place de pouvoir enfin les voir ont confirmé que ces hommes, épuisés, avaient été sortis du tunnel, tirés à travers les 57 mètres d'un tuyau en acier sur des civières spécialement équipées de roues.

De son côté, le milliardaire indien Anand Mahindra a rendu hommage aux hommes qui se sont faufilés dans l'étroit tuyau d'acier pour dégager manuellement les roches. «C'est un rappel réconfortant qu'en fin de compte, l'héroïsme est le plus souvent une affaire d'efforts et de sacrifices individuels», a-t-il écrit sur le réseau social X.

It’s time for gratitude. Thank you to EVERY single person who worked tirelessly over the past 17 days to save these 41 precious lives. More than any sporting victory could have, you have uplifted the spirits of a country & united us in our hope. You’ve reminded us that no tunnel… https://t.co/ZSTRZAAJOl

— anand mahindra (@anandmahindra) November 28, 2023