Sébastien Lecornu : «Il faut dire la vérité à nos concitoyens : au Proche et au Moyen-Orient, on danse sur un volcan»

«Il faut dire la vérité à nos concitoyens : au Proche et au Moyen-Orient, on danse sur un volcan», a mis en garde ce mardi sur CNEWS le ministre des Armées Sébastien Lecornu.

Invité de La Grande Interview de CNEWS et Europe 1, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a réagi à l'éventualité d'une escalade entre Israël et le Liban, y voyant un «sujet clé».

«On connaît notre histoire, on se rappelle de la guerre de 2006, on se rappelle aussi évidemment du rôle que le Hezbollah et l'ensemble des proxi-Iraniens peuvent jouer dans la région», a-t-il expliqué.

Selon Sébastien Lecornu, l'éventualité d'un nouveau front à cette frontière et d'une «escalade régionale» n'est pas à exclure. «Il faut dire aussi la vérité à nos concitoyens : au Proche et au Moyen-Orient, on danse sur un volcan», a souligné le ministre.

D'où l'importance selon lui du rôle de la France, qui plaide pour les trêves humanitaires à Gaza, et qui demande à Israël de «prendre en compte les populations civiles». «Tout ça forme un tout. On défend nos valeurs mais on cherche aussi à maîtriser toute forme d'escalade qui serait absolument épouvantable, y compris pour notre sécurité», a-t-il conclu.