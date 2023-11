Etats-Unis : les canalisations en plomb de 10 millions de foyers remplacées d'ici à 10 ans

Les Etats-Unis promettent de remplacer toutes les canalisations en plomb d’ici à dix ans pour protéger la population de toute contamination de l'eau.

C’est une précision ajoutée à une proposition de l'administration du président Joe Biden. Le président des Etats-Unis s’était déjà fixé comme but de retirer toutes les canalisations en plomb à travers le pays, mais la nouvelle proposition de réglementation de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) fixe cette fois un horizon contraignant. Elles seront donc remplacées d’ici dix ans.

En 2014, l'eau contaminée au plomb dans la ville de Flint, dans le Michigan, avait constitué l'un des pires scandales sanitaires des dernières années aux États-Unis. Aujourd'hui, jusqu'à environ 10 millions de foyers américains reçoivent toujours leur eau du robinet via des canalisations en plomb.

Les minorités plus touchées par les contaminations

Les Afro-Américains et d'autres minorités, ainsi que les personnes à faibles revenus, sont disproportionnellement touchés, vivant souvent dans des habitations plus anciennes. «Le président Biden et la vice-présidente Kamala Harris pensent que tout le monde devrait pouvoir ouvrir le robinet et savoir que le verre d'eau qu'ils se servent peut être bu en toute sécurité», a déclaré dans un communiqué Brenda Mallory, responsable environnementale à la Maison Blanche.

En 2021, le grand plan de modernisation des infrastructures de Joe Biden comprenait 15 milliards de dollars de financements pour remplacer les canalisations en plomb et élaborer un inventaire national de ces conduits.

Aucun niveau d'exposition au plomb n'est complètement sûr, selon les experts. Elle peut toutefois gravement affecter le développement physique et mental des enfants et causer de l'hypertension, des problèmes cardiaques, de rein, et des cancers chez les adultes.

Cette nouvelle réglementation, qui doit être soumise à une période de débat public obligatoire avant d'être définitivement adoptée, «est une réponse indispensable à une crise sanitaire en cours depuis plus d'un siècle», a réagi dans un communiqué Suzanne Novak, avocate pour l'association environnementale Earthjustice.