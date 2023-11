Henry Kissinger, ex-secrétaire d’Etat et figure historique de la diplomatie américaine, est mort à 100 ans

Ex-secrétaire d’Etat et figure historique de la diplomatie américaine, Henry Kissinger est mort mercredi à 100 ans.

Il a été un acteur incontournable de la diplomatie mondiale pendant la guerre froide. Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État sous Richard Nixon et Gerald Ford, est décédé dans la nuit du mercredi au jeudi 30 novembre, ont indiqué ses proches sans préciser les causes du décès.

Arrivé à l'âge de 15 ans aux États-Unis, Henry Kissinger, Allemand de confession juive, connaît une carrière de diplomate exceptionnelle : après avoir étudié à Harvard et gravi les échelons dans le département de la sécurité des États-Unis, il fut l'architecte principal du rapprochement avec la Chine de Mao, mais également avec Moscou lors de la guerre froide.

Autre contribution importante : il a mené, toujours dans le plus grand secret et parallèlement aux bombardements de Hanoï, des négociations pour mettre fin à la guerre du Vietnam, qui débouchera finalement sur un cessez-le-feu avec le Nord-Vietnam.

Ce même cessez-le-feu lui valut un Prix Nobel de la Paix en 1973, grandement controversé, car il occultait les bombardements américains au Cambodge et au Vietnam, préférant mettre les intérêts américains devant les droits de l'homme. C'est au cours de cette même année qu'il organisa notamment un pont aérien massif pour ravitailler l'allié israélien en armes après l'attaque surprise de pays arabes lors de la fête juive de Yom Kippour en Israël.

Une reconnaissance internationale

Henry Kissinger s'est également attiré les foudres de nombreuses populations en raison de son implication et de son soutien dans plusieurs coups d'État militaires en Amérique latine, notamment celui du général Pinochet au Chili.

À l'annonce de son décès, de nombreuses personnalités internationales ont salué la carrière de l'homme politique. «L'Amérique a perdu l'une de ses voix les plus sûres et les plus écoutées en politique étrangère», a déclaré l'ancien président américain George W. Bush.

De son côté, l'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Xie Feng, a qualifié sa disparition de «perte énorme», tandis que le Premier ministre japonais Fumio Kishida a salué les «contributions significatives à la paix et à la stabilité» en Asie de l'ancien diplomate.