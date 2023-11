Israël-Hamas : 3 morts et 6 blessés dans une attaque palestinienne à Jérusalem

Un attentat a fait ce jeudi à Jérusalem au moins 3 morts et 6 blessés, dont cinq grièvement. Selon la police, l'attaque a été perpétrée par deux Palestiniens affiliés au Hamas.

Ce jeudi 30 novembre, Jérusalem a été frappé par une attaque à l’arme à feu contre un arrêt de bus situé à l’ouest de la ville.

D'après l’armée israélienne, l’attentat s’est produit sur le boulevard Weitzmann aux alentours de 7h40 heure locale (6h40 heure de Paris) faisant trois morts, six blessés dont trois dans un état grave. L'attaque a été perpétrée par deux Palestiniens affiliés au Hamas, selon la police israélienne.

D’après le directeur de la police de Jérusalem, Doron Torgeman, «deux terroristes venus en voiture et armés l'un d'un M-16, et l'autre d'un pistolet», ont commis cet attentat.

L’une des trois victimes a été identifiée comme étant «une jeune femme de 24 ans» par le Magen David Adom (Mada), l’équivalent israélien de la Croix-Rouge.

A report was received at 07:38 in MDA's 101 Emergency Call Center in Jerusalem of a shooting terror attack on Weizmann Blvd in Jerusalem. MDA EMTs and Paramedics are treating 6 casualties in moderate and serious condition. Updates to follow. pic.twitter.com/uMa06kDO84

— Magen David Adom (@Mdais) November 30, 2023