New-York : un homme tue quatre membres de sa famille à coups de couteau

Un homme de 38 ans a mortellement poignardé quatre membres de sa famille à New-York, dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 décembre. Il a également blessé deux agents de police avant d’être abattu.

Un quadruple meurtre familial. C’est à Far Rockaway, un quartier éloigné du centre de New-York, qu’une jeune femme a appelé la police dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 décembre, indiquant que son cousin était en train de tuer des membres de sa famille, a déclaré le chef Jeffrey Maddrey, responsable policier, auprès de l’AFP.

À leur arrivée sur place, deux policiers ont croisé un homme et l'ont interrogé. L'individu de 38 ans les a alors attaqués et blessés au couteau, avant que l'un des agents ne lui tire dessus et le blesse mortellement. Les policiers blessés ont été hospitalisés, mais leurs jours ne sont pas en danger, selon la police.

Les causes du meurtres inconnues

Sur place, alors qu’un incendie s’était déclaré dans la résidence, la police a d'abord découvert une enfant de 11 ans devant la maison, grièvement blessée. Elle est décédée dans les heures qui ont suivi à l'hôpital.

À l’intérieur, trois autres personnes décédées ont été retrouvées dans deux chambres. À l'intérieur, dans deux chambres du domicile : «Un enfant de 12 ans, une femme de 44 ans et un homme d'une trentaine d'années», a déclaré le chef des inspecteurs de la police de New York, Joseph Kenny. Une autre victime de 61 ans, grièvement blessée, a été hospitalisée.

Aucune des motivations du suspect n'ont pour l'instant été établies par les enquêteurs, qui semblent privilégier à ce stade une affaire familiale.

Habitant de l’arrondissement du Bronx, le suspect était déjà connu de la police pour une précédente affaire de violences familiales.