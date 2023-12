Classement Pisa : tout savoir sur l’enquête de l’OCDE publiée ce mardi

L'OCDE publie ce mardi son très attendu rapport Pisa, qui évalue tous les trois ans les systèmes éducatifs des pays membres, et sert d’indicateurs aux différents gouvernements pour leurs politiques. Des annonces du ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, sont attendues à la suite de cette publication.

Le système éducatif français une nouvelle fois en deçà des espérances ? Ce mardi, l’OCDE publie son très attendu rapport Pisa, dont la dernière édition, publiée en 2019, montrait que la France se situait dans la moyenne. Les résultats de cette étude sont scrutés de près par les gouvernements, qui peuvent adapter leurs politiques éducatives en fonction des données fournies par le rapport Pisa.

Pisa est l’acronyme de «Programme international pour le suivi des acquis des élèves». Il s’agit d’un programme piloté par l’OCDE, et lancé pour la première fois en 1997. Il permet de mesurer et de suivre les acquis, les connaissances et les compétences des élèves de 15 ans dans différents pays. Cette année, certaines nations ont fait leur entrée dans l’étude pour la première fois, comme le Cambodge, le Salvador, l’Ouzbékistan, le Mozambique, la Palestine, ou encore le Guatemala et le Paraguay.

Pour cette édition 2023, un échantillon représentatif de 690.000 élèves de 15 ans, venant de 81 pays différents ont été soumis à l’exercice Pisa. Des élèves d’établissements publics comme privés ont été tirés au sort pour cet exercice. En France, 6.770 élèves, dans 282 écoles, y ont participé.

Parmi les élèves français tirés au sort, la majorité sont en classe de seconde (64,2% en filière générale et technologique, 17,9% en seconde professionnelle), et les autres sont soit en première année de CAP (2,5%), en Première générale et technologique (2,5%), en Terminale (0,1%), en troisième (12,4%) ou en quatrième (0,4%).

Plusieurs questionnaires

Le rapport Pisa se concentre sur trois domaines clés : la compréhension écrite, les mathématiques et la culture scientifique. A chaque édition, un de ces trois domaines, dit «dominante», est plus amplement développé, et cette année, les mathématiques sont à l’honneur.

Tous les élèves sélectionnés ont donc eu une heure pour répondre à une série de questions de mathématiques, puis une autre haute pour des questions portant sur les sciences, la lecture ou la pensée créative. Un autre questionnaire leur a été soumis, portant sur leur vécu, leurs croyances, leur milieu social et familial etc. De leur côté, les chefs d’établissements ont eux-aussi rempli un questionnaire sur l’organisation de leur établissement et l’environnement d’apprentissage de leurs élèves.

Les pays nordiques et asiatiques en tête du classement

Lors du lancement de l’étude Pisa et les années qui ont suivi, les pays nordiques ont longtemps occupé les premières places du classement. Au fur et à mesure des élargissements des participants, les pays asiatiques ont rapidement pris les plus hautes marches du podium, à l’instar de la Chine ou de la Corée du Sud.

Lors de la dernière enquête Pisa, publiée en 2019, la France figurait dans la moyenne des pays de l’OCDE. L’étude a toutefois mis en lumière le poids de l’origine sociale des élèves dans leurs chances de réussite scolaire, et ces disparités sociales sont les plus importantes de tous les pays de l’OCDE.

Gabriel Attal, le ministre français de l'Éducation nationale, doit annoncer une série de mesures pour réhausser le niveau des élèves en mathématiques et en français après la publication de ce nouveau rapport.