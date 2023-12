Israël-Hamas : comment le groupe terroriste a prémédité d’utiliser le viol comme arme de guerre

Lors des attaques barbares du 7 octobre menées par le Hamas contre Israël, les violences sexuelles envers les femmes, préméditées par l'organisation terroriste, ont largement été dénoncées.

De multiples viols et d'atrocités. Selon une avocate et militante des droits des femmes interrogée par la BBC, le Hamas aurait, de façon préméditée, fait usage du viol et des violences sexuelles comme de véritables armes de guerre, lors des attaques du 7 octobre contre Israël.

La police israélienne, qui mène une enquête indépendante de celle de l'ONU, a affirmé avoir recueilli à ce jour plus de 1.500 témoignages de témoins et médecins. De son côté, le Hamas a nié avoir commis des violences sexuelles.

Au vu des informations recueillies, le professeur Ruth Halperin-Kaddari a estimé auprès du média britannique que le nombre important de cas de violences sexuelles en une seule journée et à plusieurs endroits du pays ne laissait «aucun doute» sur la thèse «d'une préméditation visant à utiliser la violence sexuelle comme arme de guerre».

Pour l'avocate israélienne, le but du Hamas était «de déshonorer ces personnes et de les déshonorer de bien des façons».

Des manifestations devant le siège de l'ONU

L'ONU a d'ailleurs été largement critiquée pour son manque de réactivité face à ces actes ignobles dénoncés par Israël. Ce lundi, des dizaines de manifestants ont protesté contre ce qu'ils considèrent comme l'inaction de l'organisation devant son siège à New York.

Huit semaines après les attaques du 7 octobre, l'Organisation des Nations unies a publié une déclaration dans laquelle elle annoncait qu'une enquête était menée pour recueillir des témoignages auprès des victimes et témoins de ces violences sexuelles.

«Cela leur a pris trop de temps, beaucoup trop de temps», a ajouté le professeur Halperin-Kaddari, qui a été pendant deux ans membre d'une convention de l'ONU sur la discrimination à l'égard des femmes.