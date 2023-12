États-Unis : Joe Biden affirme que si Donald Trump n’était pas candidat, il ne le serait probablement pas non plus

Le président américain Joe Biden, candidat à sa réélection en 2024, a avoué qu’il ne se serait probablement pas représenté si Donald Trump n’avait pas été candidat lui aussi.

Il s’agit davantage d’empêcher Donald Trump de passer que de porter un véritable projet politique. Ce mardi, le président américain Joe Biden a avoué qu’il ne se serait peut-être pas présenté à sa réélection si son adversaire républicain Donald Trump n’avait pas été candidat.

Les Démocrates «ne peuvent pas le laisser gagner», a-t-il ajouté, lors d’une collecte de fonds pour sa campagne à Boston. Cet aveu est l’explication la plus brutale, mais certainement la plus honnête, de la candidature contre vents et marées de Joe Biden. Plusieurs élus démocrates ont appelé le président à ne pas se présenter à sa réélection, les sondages lui étant pour le moment défavorables.

Cette révélation de Joe Biden a fait trembler son service de communication, les principaux conseillers du président ayant affirmé qu’il s’agissait d’une petite plaisanterie, et que Joe Biden avait toujours affirmé que Donald Trump présentait une menace pour les États-Unis.

«Le président Biden a déclaré en 2020 qu'il se présentait pour restaurer l'âme de notre nation et il considère à juste titre l'ancien président comme une menace unique pour notre démocratie», a notamment déclaré le coprésident de la campagne de Joe Biden, Chris Coons, à CNN.

Trump et Biden au coude à coude

Malgré des sondages peu favorables, Joe Biden estime être le seul capable de battre Donald Trump à l’élection de 2024. Il reste effectivement le candidat le mieux placé pour remporter la primaire démocrate, mais il n’a pour le moment pas spécialement d'avance sur son adversaire républicain, et accuse même du retard selon certaines enquêtes d'opinion.

Un sondage publié début novembre par le New York Times indiquait notamment que Donald Trump devance pour l’heure Joe Biden dans cinq États clés dans l’élection, l’actuel président américain perdant du terrain chez les jeunes et les minorités, notamment depuis l’éclatement de la guerre entre Israël et le Hamas.

Selon cette étude, Donald Trump domine donc le Démocrate dans le Nevada (52% des intentions de vote contre 41%), la Géorgie (49% contre 43%), l’Arizona (49% contre 44%), le Michigan (48% contre 43%) et la Pennsylvanie (48% contre 44%). L’élection avait été remportée par Joe Biden dans chacun de ces États en 2020.

Si la marge d’erreur de ce sondage invite à la mesure, la tendance n’est clairement pas favorable pour le président américain, surtout critiqué pour son âge avancé. En effet, la même étude indique que 71% des Américains estiment qu’à 81 ans, le président est «trop vieux» pour exercer efficacement sa fonction.

Il reste toutefois un peu moins d'un an avant l’élection présidentielle, et le vent peut rapidement tourner, notamment pour Donald Trump, empêtré dans des affaires judiciaires qui pourraient lui nuire sur le plan électoral. L'élection se joue donc pour le moment dans un mouchoir de poche selon les différentes enquêtes d'opinion.