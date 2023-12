Las Vegas : une fusillade éclate sur un campus, le suspect retrouvé mort

Un tireur a ouvert le feu sur un campus situé à Las Vegas, dans l’Etat du Nevada aux Etats-Unis, ce mercredi. La fusillade a fait plusieurs blessés. Le suspect a été retrouvé mort par la police locale.

«Le suspect a été localisé et est décédé» a déclaré la police de Las Vegas via son compte X (anciennement Twitter).

UPDATE: The suspect has been located and is deceased. https://t.co/h56jaYcFwg pic.twitter.com/eeTzBIEg7O

— LVMPD (@LVMPD) December 6, 2023