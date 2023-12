Voici les 11 plus belles photos de mariage de 2023, selon un célèbre concours

Le jury de l'International Wedding Photographer of the Year, a dévoilé dernièrement ses lauréats 2023. Cette compétition internationale récompense chaque année les photographes de mariage les plus talentueux.

Le palmarès 2023 de l'International Wedding Photographer of the year (IWPOTY) a été révélé le 1er décembre, par Luke Simon, fondateur et commissaire de ce prestigieux concours créé en 2017, pour promouvoir l'art de la photographie de mariage à travers le monde.

Le grand gagnant de la compétition est la Canadienne Tara Lilly pour son extraordinaire photo qui a capturé le moment où un oiseau s'est posé sur la tête de la mariée lors de sa cérémonie de mariage réalisée en plein air, au sommet d'une montagne, au Canada.

Les 11 lauréats de la 7e édition des IWPOTY ont été choisis par un jury international parmi plus de 1.700 images, soumises par 300 photographes en provenance des quatre coins du globe.

photographe de mariage de l'année et 1er prix - catégorie image unique

©Tara LILLY/International Wedding Photographer of the Year 2023

La Canadienne Tara Lilly s'est vu décerner la plus haute distinction du concours, soit le titre de Photographe international de mariage de l'année pour cette exceptionnelle photo réalisée en pleine nature. Elle a photographié le mariage intime entre Mitch et Mikaela au sommet d'une montagne, à Whister, en Colombie-Britannique, au Canada, perturbé par la présence fortuite d'un «invité surprise», à savoir un geai gris, l'oiseau national du pays. «Juste au moment où Mitch commençait à prononcer ses vœux, un curieux mésangeai du Canada a fait irruption et s'est posé directement sur la tête de Mikaela. Le choc, la surprise et les rires de Mikaela n'ont pas suffi à dissuader l'oiseau de quitter son perchoir», a déclaré la photographe lauréate.

1er prix - catégorie lieu épique

©Aimée FLYNN/International Wedding Photographer of the Year 2023

«Férus d'escalade, il était très important pour ces deux-là de grimper pour célébrer leur mariage dans la plus stricte intimité. À ce moment-là, je me suis retournée pour trouver un nouveau point de vue pour prendre des photos lorsque j'ai entendu derrière moi : "Oh, à la manière de Spiderman !" J'ai alors regardé par-dessus mon épaule et j'ai vu cette scène que je me suis empressée de prendre en photo. C'est fou de penser que je suis très peu à l'origine de cette prise de vue, mais que ce sont juste eux deux, mes clients qui s'amusaient sur la paroi rocheuse», a indiqué Aimée Flynn, photographe américaine basée en Arizona, aux Etats-Unis.

1er prix - catégorie piste de danse

©Carmelo UCCHINO/International Wedding Photographer of the Year 2023

«Sur cette photo, de l'eau tombe du toit dans une ambiance presque surréaliste, il s'agit d'une piste de danse où les mariés font leur première danse ensemble. Je me souviens avec amusement du sol glissant après le bal. Quelques glissades et beaucoup de rires pour égayer encore plus cet événement festif», a expliqué l'Italien Carmelo Ucchino à propos de sa photo réalisée en Sicile.

1er prix - catégorie photo de groupe

©Jeff TISMAN/International Wedding Photographer of the Year 2023

«Ce qui est drôle avec cette production photographique dans une baignoire, c'est que je l'avais déjà réalisée une fois, avec un groupe de huit personnes dans ce lieu particulier. Ce couple de mariés voulait le même cliché et m'a dit : "Pensez-vous que vous pourriez nous accueillir tous les 16 ?" J'ai répondu qu'il n'y avait qu'une seule façon de le savoir : ''Entrez tous et nous le saurons''. Et ils y sont tous entrés !», a déclaré le photographe américain Jeff Tisman.

1er prix - catégorie allumé

©Van MIDDLETON/International Wedding Photographer of the Year 2023

«J'ai eu beaucoup de chance de faire cette image dans la mesure où beaucoup d'éléments se sont bien combinés. D'abord, il y avait une pleine lune qui traçait une ligne entre deux beaux grands arbres centenaires près du lieu du mariage. Ensuite, j'avais un couple qui était super excité de participer à quelques photos créatives en extérieur en nocturne, pendant que leurs amis faisaient la fête à l'intérieur. De plus, j'ai pu utiliser l'éclairage d'un vidéaste présent ce jour-là, pour ma prise de vue. Enfin, cette photo a été prise à Worrowing Estate, en Australie, un lieu incroyable avec de belles forêts tout autour, ce qui était un autre coup de chance !», a assuré l'Australien Van Middleton.

1er prix - catégorie portrait de couple

©Aimée FLYNN/International Wedding Photographer of the Year 2023

«Moins de 40 minutes avant la prise de cette photo, nous étions bombardés de pluie, de grésil et de neige. Ce qui est bien, c'est que dans des endroits aussi ouverts que le désert, vous pouvez souvent voir le temps approcher… et aussi savoir quand le temps s'éclaircira, créant ainsi le coucher de soleil le plus joli et le plus maussade jamais vu», a confié Aimée Flynn, doublement récompensée dans la compétition.

1er prix - catégorie noir et blanc

©Fabio MIRULLA/International Wedding Photographer of the Year 2023

«Je me souviens très bien de ce jour-là, c'était une journée d'été très chaude et le couple se promenait à Sienne, en Toscane, dans l'une des rues les plus intéressantes, avec des bâtiments anciens et des rues étroites qui mènent à la Piazza del Campo, qui est peut-être une des plus belles places du monde. Nous parlions juste avant de commencer la séance photo, lorsque je me suis retourné et j'ai vu qu'il y avait un cône de lumière projetant cette ombre très forte contre le Palazzo del Rettorato, l'université de Sienne», a dit Fabio Mirulla. «J'ai tout de suite profité de l'occasion pour jouer avec les cadres pour créer quelque chose de différent, une géométrie forte totalement en contraste avec l'aspect habituel de la ville qui est une cité purement médiévale avec ses briques typiques. Le succès d’une photo, c’est d’être au bon endroit au bon moment et ce fut bien le cas», a ajouté le photographe italien.

1er prix - catégorie vue d'en haut

©BEN LANE/International Wedding Photographer of the Year 2023

«Nous avions commencé notre journée très tôt avec Marianne et Jeremy pour admirer le soleil se lever sur le lac de Braies, dans le Trentin-Haut-Adige, en Italie. En fin de journée, ils auront échangé leurs vœux, entourés par les sommets des Dolomites. Mais, entre les deux se trouvait ce moment. Nous avions la jetée pour nous seuls, les eaux du lac étaient calmes, les barques toujours amarrées. C'était l'occasion idéale pour que ces deux-là prennent un moment pour se détendre», a décrit le Néo-Zélandais Ben Lane.

1er prix - catégorie portrait solo

©Shankhesh JARIWALA/International Wedding Photographer of the Year 2023

«Alors que je faisais le portrait de la mariée, j'ai vu ce tableau sur le mur qui était accroché un peu plus haut, j'ai instantanément imaginé une histoire à propos de cette peinture. J'ai demandé alors à la mariée si elle pouvait se tenir debout sur la petite table avec ces talons hauts pour que je puisse effectuer le portrait parfait d'elle que j'avais en tête», a témoigné l'Indien Shankhesh Jariwala.

1er prix - catégorie enfreindre les règles

©Traci EDWARDS/International Wedding Photographer of the Year 2023

Lors de la planification avec Gillian et Josh, il était clair que l'escalade faisait partie de leur relation. Leur premier rendez-vous était sur une grande voie traditionnelle et ils se sont fiancés sur un parcours sportif à Moab, dans l'Utah, aux Etats-Unis. La principale chose pour eux était de profiter de la journée et de "kiffer" ce qui signifiait faire de l'escalade, boire une bière et observer les étoiles. Je leur ai proposé de passer une nuit en rappel au milieu d'une arche pour observer la voûte céleste. Ils ont adoré !», s'est souvenu l'Américaine Traci Edwards.

1er prix - catégorie fiançailles/hors mariage

©Julian ZEMAN/International Wedding Photographer of the Year 2023

«Tous deux biologistes marins, Steph et Matt se sont mariés aux Îles Cook, dans le Pacifique. Il était tout naturel que leur passion pour l'océan et leur amour se traduisent par une séance photo sous-marine», a expliqué le photographe néo-zélandais Julian Zeman.