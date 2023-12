Etats-Unis : plusieurs facs prestigieuses accusées de laxisme face à l'antisémitisme sur leurs campus

La Maison Blanche a condamné mercredi le laxisme des présidents de grandes universités américaines au sujet de l’antisémitisme dans les campus, après leur comparution devant la justice.

Les dirigeants de préstigieuses universités américaines de Harvard, Penn et MIT ont comparu devant la justice au sujet de la montée de l'antisémitisme dans les campus. Ils se sont montrés tiraillés entre la volonté de punir les actes de haine et et celle de préserver la liberté d’expression. Une attitude condamnée par la Maison Blanche.

«C'est incroyable qu'il soit nécessaire de dire cela : les appels au génocide sont monstrueux et contraires à tout ce que nous représentons en tant que pays», s'est exclamé le porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates.

The White House weighs in on the disastrous Hill hearing for university presidents, who were unable to say it's harassment to call for the genocide of Jewish people.





From Biden spox @AndrewJBates46:





"It’s unbelievable that this needs to be said: calls for genocide are monstrous…

— Josh Kraushaar (@JoshKraushaar) December 6, 2023