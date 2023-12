Israël-Hamas : ce jeudi marque deux mois de guerre entre l'Etat hébreu et le groupe terroriste

Il y a pile deux mois ce jeudi, le Hamas commettait un attentat terroriste sans précédent sur le territoire israélien, tuant plus de 1.200 personnes, dont de nombreux civils. Le point de départ d'une nouvelle guerre, et de nombreuses interrogations sur le plan international.

Le 7 octobre dernier, le Hamas lançait l’opération «Déluge d’al-Aqsa», une série d’attaques terroristes depuis la frontière entre Israël et la bande de Gaza, dans laquelle plus de 1.200 personnes, en majorité des civils, sont décédées et des centaines d’autres prises en otage, notamment des femmes et des enfants.

De cette attaque a découlé une réplique immédiate d’Israël, les autorités lançant d’intenses bombardements sur le territoire palestinien. Dès le 9 octobre, le ministre de la Défense d’Israël avait déclaré un «siège complet» de la bande de Gaza, où vivent plus de deux millions de Palestiniens.

Le gouvernement israélien a rapidement coupé l’approvisionnement en eau potable, en gaz et en électricité. Israël a appelé les Gazaouis à quitter le nord du territoire palestinien et à évacuer vers le sud, zone censée être épargnée par les bombardements.

Des manifestations à travers le monde

Cette explosion du conflit a fait réagir le monde entier, et de nombreuses manifestations ont été organisées aux quatre coins du globe en soutien à l’un ou l’autre des camps, notamment à New York aux États-Unis, mais également au Royaume-Uni, à Londres.

Des milliers de personnes ont défilé dans plusieurs villes de France pour faire part de leur soutien au peuple palestinien. Certains rassemblements ont été interdits par les autorités, et d'autres se sont déroulés dans le calme.

Rapidement, les organisations internationales ont appelé à un cessez-le-feu pour mettre à l’abri les populations civiles de Gaza, prises au piège dans les combats entre Israël et le Hamas. Ces voix se sont notamment élevées après que l’hôpital Ahli Arab de Gaza-ville a été touché par une frappe, faisant au moins 471 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas, et entre 100 et 300 selon les renseignements américains. Un camp de réfugiés a également été bombardé à plusieurs reprises par l’armée israélienne.

Une courte trêve

Le Hamas affirme que plus de 16.000 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza. Face au nombre croissant de victimes civiles, de nombreuses puissances étrangères ont finalement elles aussi appelé au cessez-le-feu, à l'instar de la France, la Belgique, ou encore l'Espagne. Le Programme alimentaire mondial a averti courant novembre sur le «risque immédiat de famine» à Gaza, où la nourriture et l’eau se font rares. L’ONU a par ailleurs plusieurs fois appelé à des pauses dans les combats et la mise en place de «couloirs humanitaires» pour évacuer les civils de la bande de Gaza.

Un accord pour une trêve a été conclu le 22 novembre, notamment grâce au rôle du Qatar dans les négociations entre Israël et le Hamas. Une cinquantaine d’otages israéliens ont donc été libérés des prises du Hamas, en échange de 150 détenus palestiniens. Des otages français ont notamment pu être libérés lors de cette trêve, qui a duré du 24 novembre au 1er décembre.

Après cette semaine de trêve, les combats ont repris de plus belle entre Israël et le Hamas, les deux camps se renvoyant la balle quant à la responsabilité de la fin de la trêve. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, «regrette profondément» la reprise des combats, et a d’ores et déjà appelé à une nouvelle trêve. «La reprise des hostilités ne fait que montrer combien il est important d'avoir un véritable cessez-le-feu humanitaire», a-t-il déclaré vendredi dernier.