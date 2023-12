Royaume-Uni : le ministre britannique de l’Immigration démissionne, Rishi Sunak fragilisé

Ce mercredi 6 décembre, le ministre britannique de l’Immigration a annoncé sa démission du gouvernement de Rishi Sunak. En cause, un «profond désaccord» avec la politique d'envoi des migrants au Rwanda que l'aile droite des conservateurs juge insuffisamment sévère. Un départ qui fragilise un peu plus le Premier ministre.

Une nouvelle démission. Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, est à nouveau fragilisé après la démission de son ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, ce mercredi 6 décembre. Ce dernier a annoncé être en désaccord avec la politique du gouvernement.

Robert Jenrick, partisan d'une ligne dure pour lutter contre l'arrivée illégale de migrants par la Manche, a annoncé son départ après la publication du projet de loi qui doit permettre de les envoyer au Rwanda.

It is with great sadness that I have written to the Prime Minister to tender my resignation as Minister for Immigration.





I cannot continue in my position when I have such strong disagreements with the direction of the Government’s policy on immigration. pic.twitter.com/Zg3ezFJr8t

— Robert Jenrick (@RobertJenrick) December 6, 2023