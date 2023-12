Seychelles : l'archipel en état d'urgence après une explosion et des inondations

Après des inondations provoquées par de «fortes pluies», une explosion est survenue dans un entrepôt d’explosifs aux Seychelles. Le gouvernement a décrété l’état d’urgence ce jeudi 7 décembre.

Situation critique aux Seychelles. Le président Wavel Ramkalawan a déclaré, ce jeudi, l’état d’urgence à la suite d’une explosion dans un entrepôt d’explosifs sur l’Île de Mahe et aux inondations qui ravagent l’archipel. En conséquence, celui-ci a invité tous les habitants à rester chez eux.

Le président de l'archipel, Wavel Ramkalawan, a annoncé qu'au moins «66 personnes ont été admises à l'hôpital». Ces dernières ont été blessées dans l'explosion.

«Toutes les écoles seront fermées. Seuls les travailleurs employés seront autorisés à se déplacer pour permettre aux services d’urgence de faire leur travail crucial», a annoncé le président dans son communiqué. De son côté, le site de l'office de tourisme, Visit Seychelles, a déclaré que «l’aéroport international des Seychelles continue de fonctionner, tout comme les ferries de voyageurs entre les îles».

Des images impressionnantes

Du côté de l’explosion, les images affluent sur les réseaux sociaux, notamment sur X. En effet, «l’explosion dans un entrepôt d’explosifs de CCCL a causé des dégâts majeurs», comme l’a expliqué Wavel Ramkalawan.

Untold destruction of lives and property,let's take a minute to pray for the good people of Seychelles, they're presently going through a lot of natural and man made disasters! pic.twitter.com/iykc9Y36e5 — Antony (@sesellove) December 7, 2023

Les images montrent des bâtiments en ruine et une nature ravagée par la puissance de la déflagration. Les habitants montrent et relaient, avec leurs moyens, l'environnement qui les entourent.

#Seychelles has declared a state of emergency after a blast at an explosives depot and heavy rains damaged an industrial zone and surrounding areas. The international airport and ferries between islands



are operational for tourists. pic.twitter.com/Gj62SxH2ee — Our World (@MeetOurWorld) December 7, 2023

Les habitants de l'île de Mahe, où se trouvait l'entrepôt qui a provoqué l'explosion, doivent donc désormais gérer une sitation difficile, impliquant deux catastrophes.

Un phénomène climatique en cause

D’autre part, l’archipel des Seychelles se trouve aux abords des côtes africaines, dans l’océan Indien. Ancienne colonie britannique, il est composé de 115 îles et demeure le pays africain le plus riche en terme de PIB par habitant, selon la Banque mondiale.

Cependant, les fortes pluies qui touchent l’ensemble des Seychelles sont dues au phénomène El Niño, qui ravage l’Afrique de l’Est depuis plusieurs semaines. Il se traduit par des pluies torrentielles et des inondations, qui ont déplacé plus d’un million de personnes en Somalie et ont fait plus de 300 morts.

D’après les déclarations de l’ONU, cette situation a été aggravée par l’impact conjoint d’El Niño dans le Pacifique, engendrant des températures anormalement élevées dans l’océan, ainsi que le dipôle de l’océan Indien, qui provoque une divergence des températures de surface de la mer entre les zones occidentales et orientales.

Selon les spécialistes, le phénomène devrait se poursuivre jusqu’en avril. Il s’était déjà manifesté une première fois d’octobre 1997 à janvier 1998, causant la mort de plus de 6.000 personnes dans cinq pays d’Afrique de l’Est.