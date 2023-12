Texas : une juge autorise une femme à la grossesse «très risquée» à avorter

Une juge de l'État américain du Texas, où les IVG sont interdites sauf à de très rares exceptions, a décidé ce jeudi 7 décembre d'autoriser à avorter une femme dont la grossesse pourrait, selon son médecin, menacer la vie et la fertilité.

Une autorisation exceptionnelle au Texas. Ce jeudi 7 décembre, un juge de l’État du sud des Etats-Unis a autorisé l’avortement d’une femme dont le fœtus était atteint de trisomie 18.

Au cours d’une audience d’urgence, Kate Cox, âgée de 31 ans, a vu sa requête acceptée par la juge d’un tribunal d’Austin, Maya Guerra Gamble, qui a autorisé l’avortement.

Un danger pour la mère de famille

Des échographies ont révélé que le fœtus de Kate Cox, enceinte de 20 semaines, présentait notamment des anomalies à la colonne vertébrale et à l'abdomen et que les développements de son crâne et de son cœur étaient anormaux.

La juge Maya Guerra Gamble a jugé que refuser l’avortement d’urgence dans cette situation «serait une véritable erreur judiciaire». Une décision forte alors que le Texas interdit l’avortement, y compris en cas de viol. Une mise en danger de mort ou un risque d’handicap pour la mère sont les seules exceptions permettant un avortement d’urgence.

A l'été 2022, la Cour suprême des Etats-Unis a cassé son arrêt «Roe v. Wade», qui garantissait depuis un demi-siècle le droit fédéral des Américaines à interrompre leur grossesse.