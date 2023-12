Intelligence artificielle : que prévoit le texte de l'Union européenne chargé de l'encadrer ?

L’Union européenne s’est accordée dans la nuit de vendredi à samedi pour réguler l’intelligence artificielle au niveau mondial. Après plusieurs jours de négociations, les Etats membres et le Parlement européen sont tombés d’accord sur une législation inédite.

«Historique !» a déclaré Thierry Breton, commissaire européen et à l’origine du projet. Ce vendredi soir, les Etats membres de l’Union européenne ont trouvé un «accord politique» à propos d’un texte favorisant l’innovation en Europe, tout en limitant les dérives possibles de technologies très avancées comme certaines intelligences artificielles.

«L’Europe devient le premier continent à fixer des règles claires concernant l’utilisation de l’IA» a continué Thierry Breton via son compte X (anciennement Twitter).

Historic!





The EU becomes the very first continent to set clear rules for the use of AI





The #AIAct is much more than a rulebook — it's a launchpad for EU startups and researchers to lead the global AI race.





The best is yet to come! pic.twitter.com/W9rths31MU

— Thierry Breton (@ThierryBreton) December 8, 2023