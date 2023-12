Mexique : 11 morts après un affrontement violent entre villageois et membres présumés d’un gang

Vendredi 8 décembre, plus d’une dizaine de personnes ont été tuées à Texcaltitlan, dans l’État de Mexico. De violents affrontements entre villageois et gang sont à l’origine de ce drame.

Au moins 11 personnes ont été tuées vendredi 8 décembre dans une ville du centre du Mexique, comme l’ont rapporté les autorités. Cela a eu lieu lors d'un violent affrontement entre des villageois et des criminels, qui cherchaient à les racketter, d’après les médias locaux.

Au cours des violents heurts, qui se sont déroulés dans la municipalité de Texcaltitlan, État de Mexico, «un groupe de huit personnes a été tué, vraisemblablement dans le cadre d'activités criminelles, ainsi que trois habitants de la localité», a précisé le secrétariat à la sécurité de l'État dans un communiqué.

D'après la presse mexicaine, les criminels seraient des membres du groupe criminel «La Familia Michoacana», qui se sont rendus dans un village agricole de Texcaltitlan pour extorquer de l'argent aux habitants. Ces derniers se sont organisés pour venir à leur rencontre afin de les affronter.

Un taux de meurtres en forte augmentation

Une vidéo relayée par plusieurs médias locaux montre le moment précédant l'affrontement. Une cinquantaine de villageois se sont alors rassemblés sur un terrain de sport et ont invectivé une dizaine de personnes armées de fusils d'assaut. Des coups de feu ont retenti et certaines personnes sont tombées à terre. Les villageois se sont rués sur les criminels, les frappant à coups de poings, de bâtons et de couteaux.

Depuis le lancement d'une offensive militaire anti-drogue controversée en 2006, le taux de meurtres du pays a triplé pour atteindre 25 pour 100.000 habitants. Le Mexique a enregistré plus de 420.000 meurtres depuis le lancement de cette offensive militaire.