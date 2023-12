Pluie, inondations, vent... 45 départements sont placés en vigilance jaune ce dimanche

La pluie sera une nouvelle fois de la partie ce dimanche 10 décembre. 45 départements sont en vigilance jaune, pour diverses raisons.

Ce dimanche 10 décembre, une nouvelle onde pluvieuse abordera la pointe de Bretagne et la façade atlantique en début de matinée. L'ensoleillement sera plutôt généreux en matinée d'Auvergne-Rhône-Alpes vers le littoral méditerranéen et la Corse.

En cours de matinée, les pluies gagneront une bonne moitié ouest de la France. L'après-midi, la perturbation pluvieuse affectera peu à peu les 2/3 nord du pays. Les pluies seront passagèrement modérées, et les cumuls de précipitations seront plus importants sur le Massif central, et sur les Alpes du Nord en soirée. 45 départements ont été placés en vigilance jaune par Météo France, pour diverses raisons.

© Météo France

8 départements sont en vigilance jaune pour les vents, à savoir le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la Haute-Savoie, la Savoie, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

Après avoir subi de fortes rafales de vent samedi, le département du Puy-de-Dôme est désormais placé en vigilance jaune pluie-inondations, tout comme son voisin, le Cantal mais aussi la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère.

6 départements sont, quant à eux, en vigilance jaune avalanches, à savoir la Haute-Savoie, l'Isère, la Savoie, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes.