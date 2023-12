États-Unis : six morts après de violentes tornades dans le Tennessee (vidéos)

Six personnes ont perdu la vie après le passage de violentes tornades dans l’État du Tennessee (Etats-Unis) ce samedi 9 décembre. Au-delà du lourd bilan humain, la région a été meurtrie par d’importants dégâts sur le plan matériel avec des habitations ravagées et 86.000 foyers privés d’électricité.

Une nouvelle catastrophe naturelle aux Etats-Unis qui a donné lieu à des images impressionnantes. Ce samedi, l’État du Tennessee a été frappé par de multiples tornades accompagnées d’importantes précipitations.

Trois décès ont été recensés dans la banlieue nord de Nashville, capitale de cet Etat du sud-est des Etats-Unis. «Malheureusement, nous pouvons confirmer qu'il y a eu trois décès suite aux intempéries sur Nesbitt Lane», a confirmé le bureau de gestion des urgences de Nashville sur X.

Les images relayées sur les réseaux sociaux ont permis d’évaluer la puissance des tornades, qui ont parfois occasionné des explosions sur leur passage.

Stop what you are doing and pray for Nashville. A massive tornado has caused a massive explosion. pic.twitter.com/OJUAdj9Mwb

Des véhicules, des logements et des commerces ont été entièrement détruits par le passage de ces tornades, comme certaines vidéos publiées sur X peuvent en attester.

Au total, 86.000 foyers de l’Etat ont été privés d’électricité pendant un certain laps de temps avec cette catastrophe naturelle, selon le site spécialisé PowerOutage.us.

Le fournisseur télécoms CDE Lightband a assuré que plus de 14.000 de ses clients à Clarksville ont été privés d'électricité samedi soir.

We currently have over 14,000 customers without power. Crews continue to access damage and restore power to areas they are able. We will work around the clock to get power restored to our city as quickly and safely as possible. pic.twitter.com/lAFrEc8WZc

— CDE Lightband (@CDELightband) December 10, 2023