Israël-Hamas : «Je n'oublierai jamais le 7 octobre 2023, les scènes difficiles et les amis qui ne reviendront pas», témoigne Mia Schem, ancienne otage

Libérée le 30 novembre dernier après avoir été prise en otage par le Hamas lors de la rave-party sanglante du 7 octobre, la franco-israélienne Mia Schem a publié un message émouvant ce samedi sur son compte Instagram. La jeune femme de 21 ans a également dévoilé un nouveau tatouage en souvenir de cet épisode douloureux.

Le double message poignant d’une rescapée. Enlevée lors de l’assaut meurtrier mené par le Hamas pendant la rave Supernova en Israël le 7 octobre dernier, Mia Schem a été retenue en otage par l’organisation terroriste jusqu’au 30 novembre dernier. La jeune franco-israélienne a finalement été libérée à cette date dans le cadre de la trêve temporaire décidée entre Tsahal et le Hamas.

Mia Schem a publié ce samedi un message émouvant sur son compte Instagram. «Je n'oublierai jamais le 7 octobre 2023. La douleur et la peur, les scènes difficiles, les amis qui ne reviendront pas… Mais nous gagnerons quand même. Nous danserons encore !», a assuré la jeune femme dans sa publication.

La jeune femme de 21 ans a également dévoilé via son post Instagram un nouveau tatouage avec le message suivant : «nous danserons à nouveau». Ce message, inscrit à côté de la date du 7 octobre, fait référence à l’assaut meurtrier du Hamas auquel elle a survécu et qui a coûté la vie à plus de 360 personnes.

Au total, 105 otages ont pu être libérés lors de la première trêve et 137 autres seraient encore retenus prisonniers par le Hamas, dont une majorité de femmes et d’enfants.