La ministre de la Promotion de la condition féminine d'Israël dénonce l'indifférence face aux exactions et violences sexuelles commises sur les femmes otages

Pour la première fois, May Golan, la ministre de la Promotion de la condition féminine d’Israël, s’exprime dans un média français. Elle a choisi CNEWS pour témoigner des exactions et des violences sexuelles qui ont été commises par les terroristes du Hamas.

Un témoignage exclusif et poignant. La ministre de la Promotion de la condition féminine d’Israël May Golan s’est exprimée sur les violences imposées par le Hamas à l’égard des otages, notamment des femmes, au micro de CNEWS.

Le 7 octobre dernier, le Hamas a attaqué Israël et a pris en otage de nombreux civils, parmi eux, des femmes.

May Golan, par le biais de photos et de vidéos, a été témoin des violences commises à leur égard : «Les témoignages que nous avons reçus sont très difficiles à supporter. Vous voyez des côtes cassées, des seins coupés ou des organes sexuels mutilés, vous ne pouvez pas imaginer». «Les viols n’étaient pas par satisfaction mais par pure humiliation», a ajouté la ministre.

«Ce silence est une honte»

Face au silence des différentes organisations féministes et des droits de l’Homme, la réponse de May Golan est sans appel : «Nous avons contacté toutes les organisations féministes et des droits de l’Homme partout dans le monde. Aucune ne nous a répondu», a-t-elle affirmé.

Pour elle, «ce silence témoigne ô combien l’antisémitisme est plus fort que ces organisations des droits de l’Homme et de l’enfant».

«En tant que ministre de la Promotion de la condition féminine d’Israël, je ne leur ferai plus jamais confiance. Ce silence est une honte pour le monde», a finalement lâché la ministre.

Enfin, pour ceux qui ont du mal à croire ses propos, May Golan n’a qu’une seule demande : «Imaginez que ce soit votre soeur, votre mère, votre grand-mère ou votre femme, imaginez quelqu’un de très proche de vous. Continuerez-vous à nier de la même façon ?»

Un budget de 10 millions de shekel, soit 2,5 millions d’euros, a été alloué par le gouvernement israélien pour ouvrir des services psychologiques avec l’objectif d’aider les otages à se reconstruire.