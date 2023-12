Royaume-Uni : McDonald's s'excuse après qu'un agent de sécurité a été filmé en train de laver le trottoir où un sans-abri était assis

Un agent de sécurité travaillant pour McDonald's au Royaume-Uni a été surpris en train de laver un trottoir et de tremper les affaires d'un sans-abri. Ce qui a suscité une levée de boucliers.

Un incident qui a fait scandale de l’autre côté de la Manche. La branche britannique de chaîne de fast-food McDonald’s a présenté ses excuses après la publication d’une vidéo où un agent de sécurité, en train de nettoyer le trottoir, a volontairement jeté de l’eau sur les affaires d’un sans-abri installé devant le restaurant.

Hi @McDonaldsUK. Do you think it is acceptable for your staff to soak the sleeping bags of homeless people in the middle of winter (or any other time of the year)? Disgusting behaviour. He wasn’t even outside your premises. @crisis_uk @Shelter #McDonalds #homelessness #london pic.twitter.com/HX8dFPbpV7

— Damon Evans (@damocrat) December 9, 2023