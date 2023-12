Guerre en Ukraine : après Washington, Volodymyr Zelensky en Norvège auprès de ses alliés ce mercredi

Après une visite aux États-Unis, lors de laquelle Volodymyr Zelensky et Joe Biden ont réaffirmé l’importance de l’aide internationale pour Kiev, le président ukrainien est en Norvège ce mercredi auprès des dirigeants nordiques, qui font partie de ses principaux alliés.

Les tournées diplomatiques reprennent pour Volodymyr Zelensky, alors que l’attention internationale diminue sur la guerre en Ukraine. Le chef d’État était en déplacement mercredi à Washington, pour rencontrer le président Joe Biden et discuter de l’aide internationale pour l’Ukraine.

«J'ai reçu des signaux, et ils étaient plus que positifs», a-t-il notamment déclaré, concernant le Congrès américain, qui débat depuis de longues semaines sur la reconduction d’une aide militaire pour Kiev.

Les Républicains de la Chambre des Représentants bloquent cette enveloppe de 61 milliards de dollars et demandent à Joe Biden de faire des concessions sur d’autres dossiers, notamment sur l’immigration et la sécurité des frontières, en échange de leur vote.

De son côté, le président Joe Biden a affirmé que les États-Unis soutiendraient l’Ukraine «aussi longtemps que nous le pourrons». Une subtile différence par rapport à ses précédentes déclarations, où il s’engageait à aider Kiev «aussi longtemps qu’il le faudra». Les blocages du Congrès et l’élection présidentielle de 2024 qui approche, avec une victoire de Donald Trump qui reste probable, projette un flou sur l’avenir de l’aide américaine pour l’Ukraine.

Remobiliser ses alliés

Volodymyr Zelensky risque de devoir se reporter de plus en plus sur les autres alliés. Il est donc ce mercredi en visite à Oslo, en Norvège, pour rencontrer les dirigeants des pays nordiques, qui font partie des principaux alliés de Kiev. «Avec les dirigeants de la Norvège, du Danemark, de l'Islande, de la Finlande et de la Suède, nous discuterons du renforcement de la coopération en matière de défense, politique et économique, ainsi que de notre avenir commun en Europe. Notre objectif est la sécurité et une paix juste et durable sur le continent», a notamment déclaré le chef d’État ukrainien sur X.

I have arrived in Oslo for the second Ukraine-Northern Europe Summit.





Together with the leaders of Norway, Denmark, Iceland, Finland, and Sweden, we will discuss strengthening defense, political, and economic cooperation, as well as our common future in Europe. Our goal is… pic.twitter.com/q0JsvYJJJP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 13, 2023

Les pays nordiques comptent parmi les plus donateurs à l’Ukraine depuis le début de la guerre, en février 2022. Ils ont notamment fait don des chars, des canons et des munitions à l’armée ukrainienne.

L’Ukraine cherche par ailleurs à renforcer ses relations avec ses alliés, après l’échec de la contre-offensive lancée par le pays en juin dernier, espérant venir à bout de l’invasion russe. «Bien sûr, on ne peut pas gagner sans aide», a réitéré le président ukrainien ce mercredi, après une réunion avec le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre.

Dans une tribune publiée ce mercredi dans le Financial Times, les premiers ministres du Danemark, de la Norvège, de la Suède, de l’Islande et la président de la Finlande ont déclaré : «L'heure est grave pour l'Ukraine, pour l'Europe et pour la sécurité mondiale. Il n'est pas possible de réduire le soutien à l'Ukraine aujourd'hui. Au contraire, le moment est venu de mobiliser ce soutien et de nous en tenir à nos plans pour aider l'Ukraine à gagner la guerre, à reconstruire le pays et à se défendre à long terme à long terme.»