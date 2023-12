Israël-Hamas : 115 soldats israéliens ont été tués depuis le début du conflit

L'armée israélienne a connu ce mardi sa journée la plus meurtrière depuis le début de ses opérations terrestres le 27 octobre dans le territoire palestinien, avec dix soldats tués. Au total, 115 soldats sont morts dans les combats au sol à Gaza.

Une offensive meurtrière. Selon l’annonce de l’armée israélienne de ce mercredi, 115 soldats sont décédés depuis le lancement des opérations terrestres de Tsahal, déclenchées le 27 octobre dernier dans la bande de Gaza.

Parmi ces soldats, dix sont morts mardi durant les combats dans le nord de la bande de Gaza. Depuis le début de l’offensive contre le Hamas, cette journée a été la plus meurtrière pour l’armée israélienne.

Les combats font rage à Gaza

Pendant la nuit de mardi à mercredi, les bombardements et les combats terrestres entre Tsahal et le Hamas ont fait rage. La guerre ne semble pas s’affaiblir alors que l’Assemblée générale de l’ONU a réclamé mardi soir «un cessez-le-feu humanitaire immédiat» à Gaza. Depuis l’offensive menée par l’armée israélienne, des centaines de milliers de Palestiniens sont plongés dans une situation humanitaire désespérée.

Malgré cela, les combats au sol ainsi que les frappes aériennes israéliennes n’ont pas connu de répit durant la nuit dans la bande de Gaza. Trois zones ont particulièrement été ciblées, Khan Younès et Rafah, dans le sud, et dans la ville de Gaza, dans le nord. Et selon le ministère de la Santé du Hamas, lors de ces opérations, 50 personnes ont trouvé la mort dans la ville de Gaza, à Khan Younès et à Rafah, ainsi qu'à Nousseirat et Deir al-Balah, dans le centre du territoire.

Joe Biden met en garde Benjamin Netanyahu

Face à ce triste bilan, le président des Etats-Unis Joe Biden, pourtant fervent soutien d’Israël, a mis en garde le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Il a notamment critiqué l’opposition du dirigeant israélien à une solution «à deux Etats» avec les Palestiniens. Mais le président américain a aussi souligné une possible érosion du soutien international.

«Il n'y a aucun doute sur la nécessité de supprimer le Hamas», a reconnu Joe Biden. Mais, si Israël dispose à l'heure actuelle du soutien de «la majeure partie du monde», «ils sont en train de perdre ce soutien avec les bombardements aveugles qui ont lieu», a averti le président américain.

Selon le ministère de la Santé du Hamas, 18.412 personnes ont été tuées, en grande majorité des femmes et des enfants et jeunes de moins de 18 ans, par les bombardements israéliens sur la bande de Gaza.