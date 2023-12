États-Unis : un enfant de 3 ans dans le coma après avoir été jeté contre un mur par son baby-sitter de 12 ans

Dans l'Etat de l'Indiana (États-Unis), un petit garçon de 3 ans est entre la vie et la mort après avoir été jeté contre un mur par son baby-sitter.

Âgé de 3 ans, Noah Brown est dans le coma, sous assistance respiratoire à l'hôpital pour enfants de Riley dans l’Indiana (États-Unis). Le petit garçon a été jeté contre un mur par son baby-sitter, un adolescent de 12 ans, a indiqué sa mère dans une pétition en ligne.

A three-year-old boy in Indiana is in hospital fighting for his life after he was allegedly viscously beaten by his 12-year-old babysitter.



Noah Brown is on life support at the Riley Children’s Hospital in Indianapolis after he was attacked with a belt and smashed into a wall… pic.twitter.com/pDkzywdiWi

