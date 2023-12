Guerre en Ukraine, JO 2024, économie… Vladimir Poutine confiant pour l’avenir de la Russie

Vladimir Poutine tient ce jeudi sa conférence de presse annuelle, pour répondre aux questions de la population russe et des journalistes. Le chef d’État a notamment évoqué la guerre en Ukraine et l’économie, et s’est affiché très confiant.

Un exercice de communication parfaitement rodé. Ce jeudi, le président russe Vladimir Poutine a tenu sa conférence de presse annuelle, retransmise en direct à la télévision, une première depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, en février 2022. L’occasion pour le chef d’État de répondre aux questions – choisies par le Kremlin – des citoyens russes et des journalistes.

Il est notamment revenu sur la guerre en Ukraine et sur l’économie du pays, s’affichant très confiant sur les mois à venir.

Guerre en Ukraine

Vladimir Poutine a souligné une nouvelle fois les objectifs de son «opération spéciale» en Ukraine : la «dénazification et la démilitarisation» du territoire, et imposer «son statut de neutralité». Il a affirmé que la solution à ce conflit sera «négociée ou obtenue par la force».

Interrogé sur l’éventualité d’une nouvelle vague de mobilisation militaire en Russie, le président a répondu que cela n’était a priori pas nécessaire pour le moment, puisque 486.000 soldats ont déjà été recrutés pour combattre sur les lignes de front cette année. Cette question a été particulièrement sensible pour la Russie cette année, puisque l’appel à la mobilisation avait provoqué un exode massif des hommes en âge de combattre.

Il a par ailleurs affirmé que les troupes russes étaient en train de gagner du terrain sur la ligne de front en Ukraine. «Il y a 617.000 personnes dans la zone des hostilités», a-t-il ajouté, donnant pour la première fois une estimation des forces russes en présence.

Situation à Gaza

Autre sujet d’actualité sur lequel Vladimir Poutine a été interrogé lors de sa conférence de presse : la situation actuelle à Gaza, et le conflit qui oppose Israël et le Hamas. La destruction de Gaza est «une catastrophe», a-t-il notamment déclaré. «Regardez l'opération militaire spéciale et ce qui se passe à Gaza et sentez la différence. Il n'y a rien de tel en Ukraine», a-t-il ajouté, critiquant le nombre de victimes civiles à Gaza. Il a par ailleurs appelé à une augmentation de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

JO de Paris 2024

Vladimir Poutine s’est aussi exprimé sur les prochains Jeux olympiques, organisés à Paris l’été prochain, et notamment sur la participation des athlètes russes et bélarusses sous une bannière neutre, proposée par le Comité international olympique la semaine dernière. Pour le chef d’État russe, il s’agit d’une mesure discriminatoire.

«Si (les responsables sportifs internationaux) continuent d'agir de la même manière, ils enterreront le mouvement olympique. L'idée même de l'olympisme, elle souffre aujourd'hui», a-t-il déclaré. Il a par ailleurs affirmé que le monde entier saurait très bien que les athlètes sont russes, même s’ils participent sans drapeau et sans hymne national.

Économie russe

Si la Russie a été lourdement sanctionnée par la communauté internationale depuis le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a tenu à rassurer ses citoyens quant à la santé économique du pays. Il a énuméré plusieurs indicateurs économiques, citant notamment le PIB de la Russie, qui devrait augmenter de 3,5% d’ici à la fin de l’année, selon le président russe.

Il a affirmé que l’économie du pays s’était «remise de la chute» provoquée par les sanctions internationales, et que son système financier était «stable». Cette marge est «suffisante non seulement pour se sentir en confiance, mais aussi pour aller de l'avant», a-t-il assuré.