Vatican : Sylvester Stallone, Volodymyr Zelensky… Voici les personnalités qui ont rencontré le pape François cette année

Des audiences privées, souvent à l'abri des regards indiscrets, sont organisées avec le pape au Vatican. Et pour cette année 2023, François a reçu à nouveau des hommes et des femmes illustres, y compris des stars hollywoodiennes, comme Sylvester Stallone.

Chaque jour au Vatican, l'agenda du pape François est ponctué de rendez-vous, dont certains sont consacrés aux chefs d'Etats, dans le cadre de ses relation diplomatiques, mais aussi à quelques personnalités.

Sylvester Stallone

Son nom a suscité étonnement et amusement parmi les vaticanistes : ‘Il Signore Sylvester Stallone’ figurait bien à l’agenda officiel du pape le 8 septembre dernier. Venu saluer François, l’acteur américain de 77 ans, accompagné par sa femme, ses filles et son frère, a eu un bref échange avec le pontife, plein d’humour, allant même jusqu’à mimer avec lui une scène de boxe en référence à la série des ‘Rocky’. D'origine italienne, Sylvester Stallone a rejoint Martin Scorsese et l’actrice Angelina Jolie qui l'avaient déjà rencontré durant son pontificat.

Whoopi Goldberg

Parmi les personnalités insolites rencontrées cette année figurent aussi l’actrice Whoopi Goldberg, célèbre interprète de sœur Marie-Clarence dans Sister Act.

Christian Karembeu et Robert Pirès

Côté sportifs, plusieurs anciens champions du monde de football français de 1998, parmi lesquels Christian Karembeu et Robert Pirès, ont également eu ce privilège. Ils étaient venus à l’audience générale du 22 mars dans le cadre d’un pèlerinage du Variétés Club de France.

Giorgia Meloni

Quelques mois après avoir pris la tête d’un gouvernement d’union des droites en octobre 2022, Giorgia Meloni a été reçue au Vatican en janvier par le pape, donnant lieu à une rencontre cordiale. Plus tard, en mai, le pape et la dirigeante italienne ont participé ensemble aux États généraux de la natalité à Rome, les deux responsables dénonçant d’une même voix les dérives d’une société hostile à la famille. Seul point de désaccord : le pontife a insisté sur l’importance de recourir aussi à l’immigration pour relancer une démographie en berne dans la Botte.

Volodymyr Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est venu rencontrer le pape François au Vatican le 13 mai pour la deuxième fois, après une première visite effectuée le 8 février 2020, quelques mois après son élection à la tête de l’Ukraine. Il s’agissait toutefois de sa première visite au Vatican depuis le début de l’offensive russe à grande échelle sur son pays, le 24 février 2022. Une certaine froideur est ressortie de cet entretien.

Lula

Le pape François a reçu le 21 juin au Vatican le nouveau président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, revenu au pouvoir après l’élection présidentielle de 2022, 20 ans après sa première victoire électorale qui avait ouvert la voie à ses deux premiers mandats (2003-2011). Le leader de gauche, que le pape avait soutenu durant sa détention, s’est entretenu avec lui durant environ quarante-cinq minutes.

Sultan Ahmed al-Jaber

Un peu plus d’un mois avant le début de l’ouverture du sommet international sur le climat de Dubaï, le président de la COP28, Sultan Ahmed al-Jaber, est venu au Vatican. Si peu de choses ont filtré de la rencontre, l’échange a vraisemblablement porté sur le rôle des religions dans la lutte contre le réchauffement climatique, une conviction souvent rappelée par le pape François au fil de ses grands textes sur l’écologie.