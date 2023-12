Vladimir Poutine donne sa conférence de presse annuelle ce jeudi, une première depuis le début de la guerre en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine tient ce jeudi sa conférence de presse annuelle, qui n’avait pas eu lieu depuis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022.

Vladimir Poutine renoue avec une tradition laissée à l’abandon depuis bientôt deux ans. Le président russe tient, ce jeudi 14 décembre, sa grande conférence de presse annuelle, couplée par une séance de questions-réponses avec la population.

Cet événement majeur de l’actualité politique russe n’a pas eu lieu depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, en février 2022. Lancé en 2001, il permet notamment à Vladimir Poutine d’adopter une posture de sauveur de la nation, puisqu’il répond directement aux doléances ou questions des citoyens russes. La conférence de presse permettra également aux journalistes de pouvoir poser leurs questions, d’autant que le chef d’État a annoncé officiellement, il y a quelques jours, sa candidature à l’élection présidentielle russe de 2024, pour son cinquième mandat.

«Je comprends qu'aujourd'hui il n'y a pas d'autre choix», a-t-il déclaré le 8 décembre dernier en marge d’une cérémonie au Kremlin, après avoir annoncé sa candidature. Les élections sont prévues pour mars 2024, et aucun adversaire sérieux à Vladimir Poutine ne devrait pouvoir se présenter, le Kremlin écrasant depuis des années toute forme d’opposition. La répression s’est même intensifiée depuis le début de l’offensive en Ukraine.

Âgé de 71 ans, Vladimir Poutine peut se maintenir au pouvoir jusqu’en 2036, grâce à une révision constitutionnelle adoptée en 2020 qui permettait au président russe d’enchaîner davantage de mandats. S'il venait à être élu en 2024, il s'agira de son 5e mandat à la tête du pays.

Par ailleurs, l’élection présidentielle aura également lieu dans les territoires ukrainiens occupés, a annoncé cette semaine la Commission électorale russe. Plusieurs scrutins ont déjà été organisés dans ces zones, à Zaporijia, à Kherson, et dans le Donetsk et le Lougansk. Le ministère ukrainien des affaires étrangères a déjà réagi en affirmant que l’organisation de scrutins russes dans ces régions était «nulle et non avenu» et «viole le droit international».