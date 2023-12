Guerre en Ukraine : la Russie dit avoir abattu 26 drones au-dessus de la Crimée

La Russie a indiqué ce vendredi avoir abattu 26 drones au-dessus de la Crimée annexée.

L'armée russe a affirmé vendredi soir avoir abattu 26 drones ukrainiens en l'espace de deux heures au-dessus de la Crimée annexée, en assurant avoir repoussé une «attaque terroriste» de Kiev.

«Les défenses antiaériennes russes ont détruit 26 drones aériens au-dessus de la Crimée», a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué, sans mentionner de dégâts ou victimes, et en précisant que ces appareils avaient tous été abattus «entre 20H30 et 22H30» (entre 17H30 et 19H30 GMT).