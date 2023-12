Israël-Hamas : ce que l’on sait des otages toujours retenus à Gaza

Si des dizaines d'otages ont été libérés par le Hamas ces dernières semaines, 132 personnes, vivantes ou mortes, sont toujours aux mains du groupe terroriste à Gaza.

Après des attaques terroristes du 7 octobre en Israël, des dizaines d'otages ont été capturés par le Hamas et emmenés dans la bande de Gaza. Sur les 250 otages enlevés ce jour-là, 110 ont été libérés, avant ou pendant la trêve négociée entre l’armée israélienne et le groupe terroriste le mois dernier. Ces otages comptent 33 mineurs, 49 femmes adultes, ainsi que 28 hommes adultes.

Huit corps ont également été rapatriés par l’armée israélienne, dont celui d’Elia Toledano, jeune Franco-Israélien de 28 ans qui avait participé au festival de musique Tribe of Nova, attaqué par le Hamas.

Selon les décomptes de l’AFP, il reste aujourd’hui entre 132 personnes détenues par le Hamas à Gaza, dont 113 présumées vivantes, 11 corps de personnes mortes dans les attaques du 7 octobre, et huit corps de personnes décédées à Gaza, selon les chiffres communiqués par les autorités israéliennes.

Ce vendredi soir, Israël a toutefois annoncé que ses soldats qui opèrent dans la bande de Gaza ont tué trois otages israéliens «identifiés par erreur» comme une «menace». Les identités de deux des otages ont été communiquées par les autorités israéliennes : il s’agit de Samar Fouad Talalka, d'un jeune homme de 22 ans qui travaillait dans le kibboutz Nir Am, selon le Time of Israël, et de Yotam Haïm, 28 ans, batteur d’un groupe de heavy metal.

Dix otages étrangers

Hormis deux enfants dont les décès ont été annoncés par le Hamas ce vendredi (encore non-confirmés par Israël), il ne reste plus aucun otage mineur dans la bande de Gaza. Leur libération avait été négociée en priorité lors de la trêve d’une semaine entre les deux camps. Les femmes adultes, également prioritaires dans l’accord de libération, n’ont cependant pas encore toutes été rapatriées en Israël. En comptant les soldats, au moins 95 hommes adultes présumés vivants sont encore otages.

Parmi les otages encore présents à Gaza, on retrouve notamment des personnes âgées, notamment quatre hommes âgés de 78 à 85 ans, qui sont les époux de femmes libérées au mois d’octobre. Des jeunes hommes et femmes militaires, de 18 à 22 ans, sont également toujours détenus par le Hamas.

Plus d’une trentaine de personnes ont été enlevés lors du festival Tribe of Nova, et les autres viennent notamment des kibboutz de Nir Oz, Beeri, Kfar Aza, Nir Yitzhak. Dix otages sont étrangers, dont huit Thaïlandais, un Népalais et le Franco-Mexicain Orion Hernandez Radoux.

Trois otages franco-israéliens sont par ailleurs toujours retenus par le groupe terroriste.