Israël-Hamas : l'otage franco-israélien Elya Toledano retrouvé mort à Gaza

Enlevé par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre en Israël, Elya Toledano, un Franco-Israélien de 28 ans, a été retrouvé mort à Gaza.

Elya Toledano participait au festival de musique Tribe of Nova, le 7 octobre dernier, lorsqu'il a été enlevé par le Hamas. Le corps sans vie de ce jeune Franco-Israélien de 28 ans vient d'être retrouvé dans la bande de Gaza par l'armée israélienne. Tsahal a annoncé ce vendredi 15 décembre l'avoir ramené en Israël.

Ces dernières semaines, des familles d'otages s'étaient interrogées sur son sort, indiquant ne pas savoir si le jeune homme était toujours vivant. Elya Toledano était un ami de Mia Shem, Franco-Israélienne libérée fin novembre dans le cadre d'un accord de trêve.

Sur X, Tsahal a expliqué que la dépouille du jeune homme a été récupérée «par les forces spéciales de l'armée» au cours d'une opération à Gaza. Elle a été identifiée par des médecins légistes avant d'être rapatriée en Israël.

The body of 28-year-old Elia Toledano who was taken hostage by Hamas terrorists on October 7, has been recovered by our Special Forces in an operation in Gaza and brought back to Israel.





The IDF sends the family its heartfelt condolences.





Our national mission is to locate the…

— Israel Defense Forces (@IDF) December 15, 2023