Israël-Hamas : qui sont les trois otages tués «par erreur» par l'armée israélienne ?

Trois otages ont été tués «par erreur» à Gaza par l’armée israélienne, ont annoncé les autorités ce vendredi soir.

Une «insupportable tragédie», selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. L’armée israélienne a annoncé ce vendredi avoir tué «par erreur» trois otages à Gaza. Ces personnes ont été identifiées par erreur comme «une menace». Les soldats ont alors «ouvert le feu dans leur direction et ils ont été tués».

Les faits se sont produits à Choujaiya, dans le nord de la bande de Gaza. Selon l’armée israélienne, les trois otages s’étaient «soit échappés, soit avaient été abandonnés» par leur geôliers. L'armée souligne qu'ils ont trouvé la mort «dans une zone de combat active» dans laquelle ses soldats livrent «une bataille continue depuis plusieurs jours» face aux combattants du Hamas.

Their bodies were transferred to Israeli territory for examination where it was confirmed that they were 3 Israeli hostages and were identified:





Yotam Haim, who was kidnapped from Kibbutz Kfar Aza by the Hamas terrorist organization on October 7.



Samer Talalka, who was…

