Liberté de la presse : logiciels espions, sécurité nationale... Les 27 pays de l'UE s'accordent sur une loi pour protéger les journalistes

Les 27 membres de l'UE et les eurodéputés se sont accordés vendredi sur une loi destinée à protéger le pluralisme et l'indépendance des médias, ont annoncé le Parlement européen et le Conseil. Des mesures visant à protéger les journalistes contre l'usage de logiciels espions ont notamment été prises.

C'est une grande première au niveau européen. «Nous avons une législation qui garantit la liberté des médias», a déclaré l'eurodéputée allemande Sabine Verheyen lors d'une conférence de presse à l'issue des négociations.

L'utilisation de logiciels espions dans des appareils utilisés par des journalistes permettant de les surveiller n'est désormais autorisé que par une «décision judiciaire» et dans les cas de «crimes graves» a souligné cette même eurodéputée.

la france très présente dans les négociations

Plusieurs Etats membres dont la France avaient insisté durant les négociations de cette loi, d'inclure des possibilités d'exception à l'interdiction de surveiller des journalistes au nom de la «sécurité nationale».

Selon l'eurodéputée roumaine Ramona Strugariu, le texte de compromis trouvé vendredi ne contient «pas de référence à la sécurité nationale».

Ce projet de loi a été présenté en septembre 2022 par la Commission européenne pour protéger la liberté de la presse. Dans certains pays de l'UE comme la Pologne et la Hongrie, la situation de la presse s'était récemment détériorée.